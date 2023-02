Jayda, Aljon may pag-asang maging magdyowa

Sa totoo lang, ang lakas ng star quality ni Jayda Avanzado. Total package nga ang anak nina Jessa Zaragoza at Dingdong Avanzado.

Bukod sa maganda, mahusay magsalita, matalino, at nag-uumapaw ang talent, ha!

Kaya super happy ako na finally ay nabigyan siya ng break na maging bida sa iWantTFC original series na “The Teen Clash”.

Sa presscon pa lang, na kung saan ay may solo performance niya, pasabog agad ang paggitara at pagkanta niya, ha! At yes, habang tumatagal, kapag tinititigan mo, lalong gumaganda si Jayda!

Anyway, bongga rin na naisip ng ABS-CBN na pagtambalin sina

Jayda at Aljon Mendoza. Physically bagay sila, ha!

At yes, sa presscon nga ay inusisa kung may pag-asa bang maging sila, since ngayon pa lang ay marami na ang nagsasabing kering-keri nilang maging magdyowa, at sana nga sila na.

“Habang may buhay may pag-asa,” natatawang sagot ni Jayda, na alam mong biro lang.

Pero, giit niya, maganda ang koneksyon nila ni Aljon. At sa ngayon, masaya sila sa ganung sitwasyon.

“Honestly, at this point, I would say that wherever life takes us, I welcome that. Kung ano man ‘yung itadhana sa amin,” saad niya.

Si Aljon naman, hindi naman daw kailangang madaliin ang lahat. At sobrang happy raw siya kung ano ang meron sila ngayon.

“Yes po, hindi kami nagmamadali pero sobrang happy namin sa kung anong ginagawa namin ni Jayda. ‘Yung hands kanina, siya ‘yung charger. Pag naghahawakan kami, full charged na ako,” sabi ni Aljon.

Pero, ano ba ang hinahanap ni Jayda sa magiging unang dyowa niya?

“I’m really looking for someone who respects me and what I do in my craft. And someone who will be ultimately supportive and proud of me in whatever I do, who will always be at my side,” sagot ni Jayda.

Pero siyempre, ang pinakamahalaga raw sa lahat ay marespeto dapat.

“Having that trust and respect is really important, that’s what kind of I’m looking forward to a partner.”

Siyanga pala, nakakaaliw ang presscon ng ‘The Teen Clash’ dahil ang gimik nila ay ginaya nila ang mga idolo nila.

Like si Jayda na nag-ala-Taylor Swift, ha! Si Aljon na nag-ala-Justin Bieber naman. Markus Paterson Michael Jackson.

Kaaliw, di ba?