Janella puring-puri ni Markus bilang ina

Si Markus Paterson na mismo ang nagsabi na maganda ang ‘relasyon’ nila ni Janella Salvador bilang mga magulang ni Jude. Malaya nga niyang nahihiram ang anak nila ni Janella, at katunayan, si Jude nga raw ang Valentine date niya noong Feb. 14.

“Yeah, father and son date!” sabi ni Markus.

Ang bilis nga raw ng panahon, na ang laki na agad ni Jude. Gulat nga raw si Markus na hanggang bewang na agad niya ang baby nila ni Janella.

“He’s so smart. He is so amazing!” sabi ni Markus tungkol kay Jude.

Kanino ba nagmana ang bagets?

“Bilang lalake siya, medyo pasaway rin siya, kaya medyo mana siya sa akin. Hindi naman pasaway si Janella. Pero sa pagiging smart, from his mom talaga.

“Ang guwapong bata!” sabi ni Markus.

Pero, kumusta na ba talaga sila ni Janella? Gaano ka-okey, ang okey na sitwasyon nila?

“We’re good. She’s been really well. She’s happy. I’ve been really well, and happy.

“May communication kami. Wala namang bad blood sa amin.

“’Yun ang importante, may communication kami. And siyempre, looking up ‘yung what’s best for Jude.”

Puring-puri ni Markus si Janella bilang nanay ni Jude.

“Amazing mother! Ang galing niyang mag-alaga kay Jude.”

May nasabi si Janella na puwede na siyang makipag-date o pumasok sa panibagong relasyon. Ano ang masasabi ni Markus?

“Of course! It’s her life. I want her to be happy.

“But for me, not yet. Focus muna ako on my work, and my kid.

“As I said, he’s may Valentine date. Father and son date.”

Handa ba si Markus na magsama sila ni Janella sa harap ng kamera?

“Project together? Why not?

“Siguro, weird lang sa iba. Pero wala naman akong problema. Kung may darating, okey,” sagot niya.

Siyanga pala, third wheel ang role ni Markus sa tandem nina Jayda Avanzado, Aljon Mendoza sa ‘The Teen Clash’. Pero, huwag naman daw isipin ng sobrang kontrabida o masama siyang tao sa dalawa.

“Hindi naman sobrang kontrabida. Mabait naman ang character ko dito.

“Hindi naman masyadong kontrabidang-kontrabida!” say niya.

Pero, okey ba talaga sa kanya ang image na kontrabida?

“Yes, kontrabida, mas masaya, mas nacha-challenge ko ang aking acting prowess!” sabi ni Markus, na puring-puri rin si Jayda, dahil super talented nga raw. (Rb Sermino)