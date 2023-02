Inggit lang kayo: Kim Chiu sapaw queen sa ‘Showtime’

Nagsimula na ngang dumepensa ang mga fan ni Kim Chiu para sa kanya, na pinag-iinitan ng ibang netizen.

Mula kasi nang mapuna ang pagiging eksenadora nito at diumano’y pananapaw sa ibang mga co-host sa “It’s Showtime” tulad ni Karylle, hindi na nilubayan ng pagbabardagol si Kim ng ibang mga fan.

Sa ‘wala nang bukas performance’ ni Kim sa Showtime, sa segment na “Girl on Fire”, niratrat na naman si Kim ng mga kalaban, at inakusahan na naman itong sapawera o sapaw queen.

Kaya naman resbak ng kanyang mga tagahanga tulad ni @cedrickAngelo22, “Tantanan nyo si Kim Chiu. She was just literally saying na level up ang production value ng Showtime every Finale. There’s nothing wrong if she compares it to another world class show. Also sepanx pa SI Kim sa ‘Dream Maker’ kaya emotional siya.”

Kapansin-pansin lang na habang binabakbakan si Kim ng mga kalaban ay patuloy naman ang pagbango nito sa mga consumer product client. Heto nga at siya ang bagong endorser ng retail store bread company, na dating iniendorso ng isang komedyana.

META: Sapaw queen ang tawag kay Kim Chiu ng mga kalaban niya. At bongga naman ni Kim, na habang nilalait siya, lalo naman siyang sumisikat, bumabango, ha!

Heart binitbit aso sa Paris

Walang imposible para sa isang sikat, maimpluwensiya, mayamang tuald ni Heart Evangelista. Lalo na kung ang pag-uusapan ay makakabawas ng kanyang pangungulila sa asawang si Sen. Chiz Escudero.

Inulan ng mga tanong ng mga fan si Heart kung tama ba ang kanilang naisip, kung binitbit ba nito ang alagang aso na si Panda, sa Paris.

Sunod-sunod nga ang posting ni Heart ng mga larawan sa Instagram.

Una sa loob ng eroplano kasabay ang pagkuwento niyang pa-landing na sila sa France.

Ang sumunod ay pinakita na niya ang kanyang bedroom sa tinitirahang unit.

Pero, ang nakapagpawindang sa mga netizen ay ang kuha nito kasama ang alaga niyang aso sa dressing room na may mga nakasabit na head shot ng mga babaeng modelo.

Makikita sa photo na nakaupo si Heart sa make-up table at nakaupo naman ang kanyang pet dog.

Sabi ni Heart, “Panda goes backstage”, kasunod ang isang icon para sa gagawin nitong shoot.

Pinagpalagay ng mga supporter niya na binitbit nga niya ang alaga sa Paris.

Dahil sa hinala ng marami, nangarap ang mga fan na sana ay naging aso na lang sila ni Heart.

META: Ang bongga talaga ni Heart Evangelista, kung totoo ngang nabitbit niya sa Paris ang alagang aso na si Panda. Ang dami tuloy nag-wish n asana naging aso na lang sila.

Pokwang tumulong magpagawa ng simbahan sa Negros

Sobrang emosyonal si Pokwang sa matagumpay na concert for a cause na ginawa niya sa Sipalay, Negros Occidental.

Sa Instagram ay nagbahagi ng mga video, photo si Pokwang ng performance niya sa concert, pati na ang dami ng taong nanood sa kanya.

Binahagi ni Pokwang sa caption ang malaking pasasalamat nya sa mga sumuporta ng concert dahil ang proceeds nito ay ilalaan sa simbahan sa nasabing lugar.

Pinasalamatan niya ang magdyowang Mayor Javi Benitez at Sue Ramirez at ang buong local government sa proyektong ito.

Isinama rin ng komedyana sa kanyang appreciation ang ilang mga nakasamang GMA staff at talents ng programa nitong “Tictocklock”.

Nagawa pang magpakawala ng “hugot” ni Pokwang para idugtong sa naranasan nyang saya sa ginawa nyang benefit show.

“Nung nasaktan at natauhan ako mas ginusto ko ang bumangon, at dahil I was in pain mas masarap palang ibuhod amng oras mo sa pagtulong.