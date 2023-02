Escudero nilinaw posisyon sa RCEP

Nilinaw ni Senador Francis ‘Chiz’ Escudero na hindi siya tutol sa ratipikasyon ng Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).

Ayon kay Escudero, hindi pa lang tapos basahin ang nilalalaman ng committee report kaya hindi siya lumagda sa naturang report.

“Hindi naman ako tutol. Hindi pa lang ako tapos basahin dahil napakahaba. Tapos na ako sa tratado mismo pero tinatapos ko nga­yon annexes na ika nga sa ingles the devil is in the details,” sabi ng senador sa panayam sa dzBB.

“Doon mo makikita ang may mga produkto ba talaga ang tatanggalan nila ng taripa at malaya ng makakapasok sa ating bansa at anong epekto nito at anong produktong ipo-produce sa atin lalo na ng ating magsasaka at mangi­ngisda,” dagdag pa niya. (Dindo Ma­tining)