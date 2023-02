Elon Musk papasukin internet service sa ‘Pinas

Inaasahang sisigla ang kompetisyon sa serbisyo ng internet sa bansa sa sandaling maitatag na ng Starlink ni Elon Musk ang low-orbit satellite-based internet service sa Pilipinas.

Ayon sa Presidential Communications Office (PCO), inihayag ni Lanie Dormiendo, head ng International Investments Promotion Service of the Board of Investments (BOI) sa isang weekend forum na nagsisimula nang mag-set up ang Starlink ng kanilang internet service sa bansa sa pamamagitan ng low-earth orbit satellite.

Ito aniya ang kauna-unahang sistema na itatatag ng Starlink sa Asya na gagawin sa Pilipinas kaya asahang gaganda ang serbisyo ng internet sa bansa.

“You’ve heard about Starlink. Now Starlink is setting up its low-earth orbit satellite-based internet services in the country. We are the first in Asian country where they would be setting up this type of service,” ani Dormiendo.

Sinabi ng opisyal na inaalalayan na ng gobyerno ang Starlink para maipasok sa bansa ang kanilang mga kagamitan para sa pagsisimula ng kanilang operasyon.

Ang pagpasok aniya ng kumpanya ni Elon Musk sa Pilipinas ay resulta ng naging pagbisita ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. sa New York noong September 2022. (Aileen Taliping)