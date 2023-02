Duterte binigyan ng P500K reward ngumuso nag-hit and run sa estudyante

Binigyan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ng P500,000 reward ang nagbigay ng impormasyon upang mahanap ang driver ng pickup truck na nakabundol at nakapatay sa isang babaeng estudyante sa Matina, Davao City noong nakaraang buwan.

Nasa kustodiya na ng Traffic Enforcement Unit sa Davao City Police ang driver na si Jester Yucosing, 40 anyos at nakadisgrasya sa biktimang si Ana Mae Talili, 21 anyos.

Sa ulat, tumatawid si Talili sa MCArthur Highway sa Davao City nang mabundol ito ni Yucosing gamit ang puting pickup na pag-aari umano ng isang pulitiko sa Davai Oriental noong Enero 26,2023.

Sa galit ng dating Pangulo sa sinapit ng biktima, nag-alok ito ng P500,000 reward para madakip ang suspek.

“Galit ako sa… ‘yang mabanggaan mo tapos iwanan mo… ‘Yang hit and run… ayaw ko ng ganoon,” anang dating pangulo sa panayam ng SMNI News.

Samantala, mahaharap sa kasong reckless imprudence resulting to homicide, physical injury, and damage to property si Yucosing habang pinag-aaralan din kung maaaring asuntuhin ang pulitiko dahil sa pagmamay-ari sa sasakyan. (Issah Santiago)