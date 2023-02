Donasyon daw sa Turkey quake! Pirma ni Bersamin dinoktor sa kaltas-sahod

Pinabulaanan ng Malacañang ang umiikot na memorandum circular sa social media na dalawang araw na kaltas sa sahod ng lahat ng kawani ng gobyerno para gawing donasyon sa Turkey at Syria na dumanas ng malakas na lindol noong Pebrero 6.

Sa maiksing text message ni Presidential Communications Office Secretary Cheloy Garafil, sinabi nitong walang katotohanan ang memorandum circular.

“This is not true ma’am,” anang maiksing mensahe ni Secretary Garafil.

Ang merandum circular ay may pirma ni Executive Secretary Lucas Bersamin, subalit walang logo ng Malacañang at wala ring memo circular number.

Nakasaad sa pekeng memo circular na ang dalawang araw na sahod ng mga kawani ng gobyerno ay ibabawas sa buwan ng Marso para umano sa President Relief Fund for Turkey and Syria.

Sinabi ni Secretary Garafil na nakikipag-ugna­yan na ang tanggapan ni Bersamin sa mga awtoridad para imbestigahan kung saan nanggaling ang pekeng dokumento na kumalat sa social media.

“Yes. The Office of the ES is coordinating with authorities,” ani Garafil.

Hindi ito ang unang pagkakataon na mayroong umikot na pekeng dokumento sa social media mula umano sa Malacañang.

Matatandaang pinaimbestigahan ng Malacañang sa Philippine National Police at Bureau of Investigation ang lumabas noon na dokumento kaugnay sa appointment ng isang indibidwal para pamunuan ang Bureau of Customs na agad pinabulaanan ng Palasyo.

Nagpadala na ang Pilipinas ng humanitarian team sa Turkey na kinatawan ng mga engineer at health worker at tumutulong sa search and rescue sa mga gumuhong gusali na pinabagsak ng 7.8 magnitude na lindol.

Pinag-aaralan pa ng gobyerno kung anong tulong naman ang iaabot sa Syria. (Aileen Taliping/Prince Golez)