‘Demonyo’ hinatulang makulong ng 260 taon

Isang 57-anyos na lalaki na binansagang demonyo, ang hinatulang mabilanggo ng 260 taon matapos nitong halayin, lagariin ang kamay at saka patayin sa bugbog ang walong-taong gulang na batang babae at iba pang menor de edad na nakaranas ng walang kaparis nitong kalupitan sa Western Cape, South Africa.

Sa rekord ng korte, dinagit ng convicted killer-rapist na si Moehydien Pangaker, 57, ang biktimang si Tazne van Wyk, habang papunta ito sa tindahan ng kendi noong Pebrero 7, 2020.

Itinapon ang bangkay ng bata sa kanal sa Worcester sa Western Cape, South Africa, 12 araw matapos itong maiulat na nawawala.

Nitong Pebrero 14, 2023, hinatulan siya ng korte na mabilanggo ng siyam na ulit ng habambuhay na pagkakakulong o katumbas na 259 taon at anim na buwan dahil sa nasabing krimen, walong bilang pa ng kasong panggagahasa sa ibang mga batang babae, sexual assault at sexual exploitation ng mga bata.

Kinasuhan din ito ng kidnapping, incest, ‘desecration of a corpse’ at ‘absconding from parole’ noong Oktubre ng 2022.

Nabatid na kalalaya pa lang ng convicted killer-rapist matapos makulong ng limang taon dahil sa pagpatay sa kanyang anak na lalaki noong 2021.

Samantala, iniutos ng korte na mapasama ang pangalan nito sa listahan ng National Sexual Offences Registry.