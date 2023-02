Deaf artist nagpamangha sa pag-paint

Hindi hadlang ang disability para ipamalas ang talento at kakayahan! Pinatunayan ‘yan ng isang deaf artist mula Davao City.

Siya si Dan Paul Gonzales, 29-anyos tubong-Brgy. Toril. Ibinida niya ang kanyang recent painting sa isang Facebook group at ito ay ang ipininta niyang mga hinog na mangga gamit ang oil on canvas.

“I am a deaf artist,” caption pa niya sa post.

Pagbabahagi ni Dan sa Abante News, isinilang umano siya na bingi. Mula pagkabata, nakahiligan na niya ang pagda-drawing.

Maraming iba’t ibang uri ng arty style ang kayang gawin ni Dan, ani, “I’m using different art styles like painting, charcoal, ballpoint and pens.”

Bukod sa hobby ay pinagkakakitaan na rin umano niya ito kung saan nagco-commission siya sa kanyang mga clients. Nakadepende ang presyo nito sa sizes ng art mula P4,500 (16 X 20) hanggang P15,000 (3ft x 3ft).

Dagdag pa rito ay sumasali rin si Dan sa mga poster making at art competitions na kanya namang matagumpay na napapanalunan.

“Keep doing your work despite of all the struggles do all what you want even if you were born with disability always remember we are unique and we are talented and everything has a purpose,” payo niya.

Talaga namang pinatunayan ng kelot na ito na sa buhay, lahat tayo ay may kanya-kanyang talento at kakayahan na bigay ng Poong MayKapal, ang kailangan lang natin gawin ay alamin, gamitin, at linangin ito! (Moises Caleon)