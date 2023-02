Daisy Melendres, Letran Lady Knights winalis San Beda Lady Red Spikers

Mga laro sa Martes (San Andres Sports Center)

12 nn – MU vs LPU

2 pm – CSB vs EAC

NAGBALANDRA ng all-around game si Daisy Melendres nang iwagwag ng Colegio de San Juan de Letran ang San Beda University, 25-20, 25-23, 28-26, sa Day 2 ng 98th National Collegiate Athletic Association women’s indoor volleyball tournament elims Linggo ng hapon sa San Andres Sports Center sa Malate, Maynila.

Umiskor siya ng 15 mula sa walong atake, limang pagblangka, at isang alas sahog pa ang limang excellent dig para sa buwenamanong panalo ng Lady Knights na sinamahan sa maagang liderato ang opening day winners defending champion College of Saint Benilde at Arellano University.

Nag-ambag si Judiel Nitura ng walong puntos, at ng ng tig-pito sina Lea Rizel Tapang at Julienne Castro para pasamahin ang Lady Red Spikers sa may maalat na simula gaya ng San Sebastian College at Jose Rizal University.

Dehins kineri ang tig-10 puntos nina Kleiner Abraham at Chynna Castillo para sa Beda, kasama ang tigsiyam nina Marianne Tayaga at Katleya Molina, at walo ni kapitana Trisha Paras na maisalba ang SBU

Sunod sa Intramuros-based CSJL sa darating na Biyernes ang Mapua University, habang nakabara sa mga taga-Mendiola ang Lady Chiefs sa Miyerkoles.

Nakauna naman ang Red Lons Knights sa men’s side, 28-26, 19-25, 25-22, 25-23. (Gerard Arce)