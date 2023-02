Christian Standhardinger, Ginebra sinenglot Blackwater

Mga laro sa Miyerkoles (PhilSports Arena, Pasig)

3 pm – NorthPort vs Terrafirma

5:45 pm – Rain or Shine vs Magnolia

Ipinadama ni Christian Standhardinger ang importansiya sa Barangay Ginebra San Miguel nang angklahan sa 119-93 paglango kontra Blackwater sa pagpapatuloy ng 47th Philippine Basketball Association 2023 Governor’s Cup elimination round Linggo ng gabi sa Smart Araneta Coliseum sa Quezon City.

Nagbaon ang Fil-German forward-center ng 27 points, 6 rebounds, 5 assists at 1 steal upang tuldukan ang dalawang sunod na pagtaob ng Gin Kings at pagandahin ang kartada sa 42-2 win-loss slate, sinaluhan sa tersera ang NLEX.

Umayuda si Jamie Malonzo ng 25 markers, 7 boards at 3 feeds habang ang import na si Justin Brownlee kumayod ng 22 pts., 10 rebs., 5 asts, at tig-2 steals at 2 blocks sa pagbaon sa Bossing sa pang-11 puwesto sa 1-7.

Nag-ambag si Scottie Thompson ng 11-4-7 assists sa pagputong sa kalaban ng pang-anim na dikit na olats.

Agad binuhos ng Gin Kings ang 37 puntos sa opening salvo at 25 sa second quarter habang nilimithan ang Bossing sa 20 at 24 lamang upang maitala ang 22 puntos na abante 62-40 mula sa lay-up ni Jonathan Gray.

Diyeta si Shawn Glover sa 14 pts. at 10 rebs. para sa Blackwater.

Ang iskor

Barangay Ginebra San Miguel 119 – Standhardinger 27, Malonzo 25, Brownlee 22, Thompson 11, Gray 8, Tenorio 6, Pringle 6, Pinto 5, Pessumal 5, Mariano 2, R.Aguilar 0, David 0, Onwubere 0.

Blackwater 93 – Glover 14, Ular 12, Amer 12, Taha 12, Ilagan 11, McCarthy 9, DiGregorio 9, Escoto 4, Toralba 2, Banal 2 Casio 2, Sena 2, Hill 2.

Quarters: 37-20, 62-44, 96-74, 119-93. (Lito Oredo)