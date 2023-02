Cessna plane sumalpok sa Mayon Volcano

Hinihinalang bahagi ng nawawalang Cessna RPC340 ang naispatan malapit sa bunganga ng Bulkang Mayon sa Albay, Bicol kahapon ng umaga.

Sa isang post sa facebook, sinabi ni Mayor Carlos Irwin Baldo Jr. na nakunan ito ng larawan ng isang volunteer gamit ang digital single-lens reflex (DSLR) camera bandang alas-10:30 ng umaga.

Ayon kay Tim Lawrence Florence, public information officer ng Camalig Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office (MDRRMO), nakatakda na sanang magtungo sa pinaniniwalaang crash site ang mga responder pero ipinakansela ito ng alkalde dahil sa posibleng panganib na susuungin ng grupo.

‘If I’m not mistaken ay mga less than 2 km doon sa crater ng bulkan considering na alert level 2 ang bulkan, very active at anytime ay pwedeng magkaroon ng eruption,’ ani Florence.

Hanggang kahapon ng alas 11:42 ng umaga, nasa 256 responder, 12 drone at apat na K9 unit ang ikinalat sa mga bayan ng Anoling at Quirangay para sa search and rescue operation.

Umalis sa Bicol International Airport (BIA) ang Cessna plane patungong Maynila nang maputol at tuluyang nawala ang komunikasyon nito sa BIA tower habang nasa paligid ng Camalig sa taas na 2,600 talampakan ganap na alas 6:43 ng umaga noong Sabado .

Lulan nito ang pilotong si Capt. Rufino James Crisostomo Jr., ang kanyang mekaniko na si Joel Martin at dalawa nilang Australyanong pasahero na sina Simon Chipperfield at Kathri Santanan.

Nakatakda sanang dumating ang eroplano sa Maynila ng alas 7:53 ng umaga.