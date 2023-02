Biyudong magsasaka pa-heart shape ang tanim

Sabi nila, ang tunay na pag-ibig ay hindi nauubos at natatapos. Pinatunayan ‘yan ng isang magsasaka sa United Kingdom na ilan dekadang nagtanim ng puno para sa yumaong asawa!

Siya si Winston Howes mula South Gloucestershire. Namatay ang kanyang asawa noong 1995 dahil sa heart failure. Upang magbigay tribute sa kanyang misis ay naisipan ni Winston na magtanim ng libo-libong oak tree na kanyang inihugis na papuso.

Nakaturo ang dulo ng puso sa dating bahay ng kanyang misis noong siya’y bata pa.

Ang ginawa umanong ito ni Winston ay sikreto lamang talaga sana pero natuklasan nang makita ang papuso niyang mga itinanim mula sa kalangitan.

Ani Winston sa isang panayam niya, “Once it was completed we put seat in the field, overlooking the hill near where she used to live. I sometimes go down there, just to sit and think about things. It is a lovely and lasting tribute to her which will be here for years.”

Talaga namang living testimony ang kelot na ito kung gaano kayang magmahal ng isang tao kahit pa ang kanyang minamahal ay nasa kabilang buhay na. (Moises Caleon)