Balinas isama sa Hall of Fame

SUPORTADO ko ang hakbang ni Bayanihan Chess Club founding president National Master Almario Marlon Bernardino Jr. na petition letter para isama sa Hall of Fame ang aking guro na si the late Grandmaster Atty. Rosendo Balinas Jr.

Siya ang bukod tanging Asyano na nagkampeon sa makasaysayang 1976 Odessa International Tournament sa Odessa, Ukraine (USSR).

Nagsabi na rin na pipirma sa petsiyon sina Asia’s First GM Eugene Torre, GM Darwin Laylo, International Masters Ricardo de Guzman at Angelo Young, Fide Master Robert Suelo, NM Romeo Alcodia, CM Genghis Imperial, Noel Jay Estacio, Ed Campos, Jr., Richard Manzano, Jolina Icao , Atty. Rodolfo Rivera, Danilo Ponay at dating National Cchess Federation of the Philippines Executive Director Red Dumuk.

Dati na ring nagpahayag ng suporta sa long overdue sa tinaguriang unsung hero na si Balinas na sina NCFP Chairman/President Prospero Pichay, Jr. at CEO GM Jayson Gonzales.

Gaganapin sa Marso 18 ang GM Balinas Open rapid chess tournament sa 2nd floor Open Kitchen Food Hall ng Rockwell Business Center sa Sheridan, Mandaluyong. Side event nito ang GMG Blitz chess tournament.

***

Ipinahayag ni National Arbiter Alfred Miranda ang pagtulak ng 1st San Manuel Tarlac Chess Tournament sa Mar. 25 sa Cultural Center sa San Manuel, Tarlac.

Ito ay hinati sa tatlong dibisyon, Open, 8-Under at 13-Below.

Inaasahan ang paglahok ni NM Romeo Alcodia na pambato ng San Manuel. Mag-call o text sa 0956 1655 911 at 0915 6868 470 para sa dagdag pang mga detalye.

***

Papangunahan ni Bounjoure Fille Suyamin ang delegasyon ng Gen. Trias, Cavite sa National Age Group Chess Championships sa Tagaytay City.

Full support sina Mayor Jonjon Ferrer, Sports Head Rodolfo Commandante, Jr., coach Ederwin Estavillo at Jose Padu Delos Santos ng Papadu Sportswear.

***

