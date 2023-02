Ayuda sa ating mga guro

Good news mga mahal naming guro, may nai-file na po ang inyong lingkod na mga panukala na naglalayong itaas ang inyong suweldo at gawin ding permanente ang allowance para sa teaching supplies ng may 800,000 public school teachers.

Layunin po ng ating kambal na panukalang isinampa ay matulungan ang ating mga guro ngayong patuloy ang pagtaas ng antas ng pamumuhay.

Ginawa po natin ito dahil batid po nating lahat na kahit napakabigat ng tungkulin at responsibilidad ng mga guro na maituturing nating ahente para sa intellectual, social, cultural, political at moral change sa lipunan, ay kabilang sila sa mga underpaid workers ng bansa.

Alam naman po nating lahat na bago narating ng kahit sino ang kanilang kinalalagyang posisyon sa ngayon, ordinaryong tao man, artista, pulitiko, presidente ng bansa ay dumaan po sa kamay ng mga guro.

Ang mga guro ang isa sa mga humubog sa ating pagkatao kaya kitang-kita po natin na napakalaki ng kanilang responsibilidad sa lipunan. Pero sa kabila ng napakahalagang papel na ito ng mga guro ay nananatiling hindi sapat ang kanilang kinikita.

Kaya naman ang inyo pong lingkod kasama ang ating CamSur Representatives Miguel Luis Villafuerte at Tsuyoshi Anthony Horibata gayundin si Bicol Saro Rep. Nicolas Enciso VIII ay nagsumite ng dalawang panukala—ang House Bill (HB) 1851 at HB 1849 para lamang po sa ating mga guro.

Ang HB 1851 ay magbibigay mandato para itaas ang salary grade level ng public elementary at high school teachers mula Grade 11 to Grade 19 para makaagapay sila sa walang tigil na pagtaas ng cost of living.

Habang ang HB 1849 ay naglalayong gawin nang permanente ang P5,000 school supplies’ allowance ng public school teachers na inumpisahang ibigay sa kanila sa kasagsagan ng Covid-19 pandemic. Ang supplies allowance na ito ay ibinigay upang hindi na dudukot sa sariling bulsa ang mga teacher pambili ng kung anu-anong gamit na kakailanganin nila sa pagtuturo sa hybrid learning system na face-to-face, remote at online teaching.

Layunin din ng panukalang ito na itaas taun-taon ang allowance sa teaching supplies dahil alam naman po natin na nagtataas din ng presyo ang supplies na ito.

Target po ng mga panukalang iyan na mabigyan ng mas magandang working conditions ang ating mga guro at para na rin mabago ang paningin ng lahat sa teaching profession at upang maraming mahikayat na mag-aaral para maging guro. Kung makikita ng mga mag-aaral at kabataan natin na maayos ang suweldo at maraming benepisyo ang pagiging guro, aba ay pihadong marami ang mangangarap sa kanila na maging isang guro.

Noon pong kasagsagan ng pandemya, nakita nating lahat kung gaano kahalaga ang papel ng mga guro natin na kahit wala silang karanasan at kaalaman ay buong puso silang kumasa sa hamon upang maging educational frontliners at nagturo pa rin gamit ang alternative modes ng pagtuturo. Sila ang naging gabay ng ating mga anak para makapagpatuloy sa kanilang edukasyon sa kabila ng mahigit dalawang taon nating pagkakakulong sa ating mga bahay.

Dito po sa ating HB 1851, aming iminungkahi na ang salary upgrade magkakaroon ng pagkakaiba-iba alinsunod sa 5 qualifications gayundin sa length of service ng guro at hindi iyong pare-pareho sa pamamagitan ng across-the-board salary adjustments.

Minamandato ng panukalang ito na maglaan ang gobyerno ng pondo para makapagpatupad ng dagdag suweldo ng mga guro na mas magiging prayoridad kumpara sa “non-educational and non-agricultural budgetary allocations.”

Aatasan nito ang Department of Education (DepEd) na bumuo ng specific programmed budget na kakailanganin para maipatupad ang pag-upgrade sa salary level ng teacher plantilla positions sa loob ng at least 5 taon para naman mabigyan ng Department of Budget and Management (DBM) ng panahon upang magsagawa ng kakailanganing budgetary adjustments sa pagpapatupad ng panukalang ito.

Sa ilalim naman ng HB 1849 sasaklawin ang ibinibigay na allowance sa ating mga guro na pambili ng teaching materials. Noon pong pumasok ang pandemya, ang DepEd at DBM ay nag-isyu ng Joint Circular (JC) No. 2 na siyang nagpatupad ng Special Provision No. 11 sa ilalim ng 2021 General Appropriations Act (GAA) para sa cash allowance ng schoolteachers sa basic education.

Ang JC 2 ang nagbigay sa ating mga guro ng maximum P5,000 cash allowance na pambili ng teaching materials and supplies at bilang pang-ayuda na rin sa anumang gastos nila sa kuryente, internet connection, communications pati annual medical examination.

Pero eto pong allowance nilang P5,000 ay pansamantala lamang, hindi permanente kaya sa pamamagitan ng ating HB 1849 gagawin po nating permanente itong allowance na ito. At may probisyon po sa panukala natin na gawing tax-free ang allowance na ito at taun-taong madaragdagan: P5,000 bawat teach sa school year (SY) 2023-2024 at SY 2024-2025; P7,500 per teacher para SY 2025-2026; at P10,000 per teacher sa SY 2026-2027 at mga sumusunod pang taon.

Nakasaad sa ating panukala na anumang halaga ang kailangan para sustenahan ang teaching supplies allowance ng teacher ay kailangang isama sa taunang pondo ng DepEd sa ilalim ng GAA.

Alam naman po nating lahat kung gaano na kataas ang inflation rate sa bansa. Bagama’t mayorya nito ay dahil sa epekto ng mga kaganapan sa iba’t ibang panig ng mundo na nagpapataas sa halaga ng mga pangunahing pangangailangan, kailangan po nating mabigyan ng pansin ang kalagayan ng ating mga guro.

Kaya sa pamamagitan ng ating kambal na panukala, kami’y umaasang sa wakas ay mabibigyan na natin ng tamang tulong ang ating mga guro. Napapanahon na pong bigyan natin ng pansin ang mga guro natin.

Tandaan natin, wala tayo sa kinalalagyan natin sa ngayon kung wala ang mga matitiyaga nating guro na humubog sa ating intelektuwal na kapasidad at naging katulong ng ating mga magulang para tayo’y magabayan tungo sa pagiging mabuting mamamayan na bahagi ng ating pamayanan.