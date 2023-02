Anne suportado ‘kasal’ nina Sam, Cat

Engaged, pero hindi pa kasal!

Pinaninindigan nga ni Sam Milby na hindi pa sila kasal ni Catriona Gray.

Matindi nga kasi ang bulung-bulungan na kasal na sila, at pinalalabas pa lang na engaged pa lang sila.

Sa story conference ng ‘The Diary of Mrs. Winters’, inamin naman ni Sam na napag-uusapan na nila ang kasal. Katunayan, umabot na rin sila sa punto kung saan sila titira o bubuo ng pamilya.

Pero `yun nga, hindi pa talaga sila kasal, at nakaplano pa lang ang lahat.

“Yeah, hindi pa talaga!

“I mean, I guess, I think there was someone na nag-post about Mrs. Cationa Gray Milby maghu-host ng Miss Universe, parang ganun. And because of that, nag-assume na sila.

“I guess, assumption lang ng mga tao ‘yon. Siyempre, wala pang galing sa amin. Puro assumption lang ng mga tao,” sabi ni Sam.

Pero, saan nga ba titira sina Sam at Catriona? Sa Australia ba? O sa Canada?

Well, kung saan daw mas maganda, lalo na ang education system, doon sila. So, abang-abang na lang muna sa kasal, ha!

Pero, kaaliw rin ang mga fan, dahil sa balitang engaged na sina Sam at Catriona, na sabay ngang nag-post sa kanilang mga social media account, hinanap talaga ng mga fan ang comment ni Anne Curtis, ha!

Yes, si Anne nga ay ex-girlfriend ni Sam. At alam naman ng marami ang ‘kuwento’ ng pag-iibigan nila noon.

Waiting ang mga fan kung ano ang masasabi ni Anne. At yes, hindi naman sila nabigo, dahil sa mismong wall ni Catriona nag-comment si Anne.

“Congratulations you guys,” sabi ni Anne.

At umulan nga ng reaksiyon sa comment niyang ‘yon, na happy sila dahil very supportive si Anne sa ex-bf niya.

Well, wala namang isyu na talaga, dahil ilang beses na rin silang nagharap, di ba? At dinadaan na nga lang sa tawanan ang lahat.

At oo naman, pareho na silang masaya, lalo na si Anne, na may Erwan Heussaff na, at may baby Dahlia pa, di ba? So bongga! (Rb Sermino)