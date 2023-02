Alas ng Taiwan kakasa sa ICTSI-LPGT P5.5M Anvaya Cove golf

NAGBABADYANG maging isa sa magagandang yugto ng 10th Ladies Philippine Golf Tour 2023 ang Anvaya Cove Ladies International na may basbas din ng Taiwan LPGA Tour dahil sa pagsabak ng pangunahing player ng Chinese Taipei na si Ya-Chun Chang at ilang mga kumakampanya sa Thailand LPGA Tour sa $100K (P5.5M) na sasambulat golfest sa Miyerkoles sa Morong, Bataan.

Pangungunahan ng 22 taong-gulang na produkto ng University of Arizona na nagbida sa apektado ng panahong Wistron Open noong Disyembre at nagposte ng ilang Top 10 pagtatapos upang maging top player ng 2022 TLPGA sa kanyang bagitong taon, ang ilan pang mga kadugo na makikipagtuos sa mga lokal na alas at bigating Thais sa nakakalito, dikdikang labanan sa mahanging Anvaya Cove.

Kasado rin si Yu-Ju Chen, wagi ng Digital Open at No. 14 sa TLPGA rankings, kasama sina Hsuan-Ping Chang, Yi-Tsen Chou, Hsian-Ling Wu, Chih-Yun Wu, Pei-Wen Huang, Tsai-Ching Tseng, Yu-Ning Huang at dating LPGT Midlands leg winner Ching Huang sa tatlong araw na kaganapang ihahatid ng ICTSI (International Container Terminal Services, Inc.).

Buo naman ang puwersa ng Thailand na darayo sa 54-hole championship na inoorganisa ng Pilipinas Golf Tournaments, Inc. sa pamumuno nina PK Kongkraphan, No. 2 sa 2022 Thai LPGA Tour Order of Merit ranking, at former LPGT leg champions Ploychompoo Wilairungrueng, Onkanok Soisuwan at Wannasiri Sirisampant.

Swak din sina Thais Chonlada Chayanun, Ornnicha Konsunthea, Punpaka Phuntumabamrung, Kultida Pramphun, Saraporn Chamchoi, Mookharin Ladgratok, Supakchaya Pattaranakrueng, Pimnipa Panthong, Tiranan Yoopan and Parinda Phokan. (Ramil Cruz)