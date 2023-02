Aircon bus pa-Baguio: Regular vs first class, de luxe

So ito na nga, talagang nawala na ang pagkagimbal ng mga Pinoy sa COVID at balik na ang karamihan sa tila walang katapusang pagwawardi-wardi kapag nagkaroon ng pagkakataon.

Biyahe rito, biyahe doon ang ginagawa ng karamihan na tila baga hindi na nag-iisip kung ang kanilang ginagawa ay praktikal o nagtutunaw lamang sila ng pera at saka mag-iisip na mali ang naging diskarte kapag nasa bahay na ulit.

Kaya nga ngayon ay magbibigay ako sa inyong mga lakwatsero, lalo na yaong mga nagko-commute ng tama at mas praktikal na diskarte sa pagtungo sa Baguio City na kadalasan ay kabilang sa mga una ninyong naiisip kapag gustong lumayas pansamantala buhat sa Maynila sa mga ganitong panahon.

Noong hindi pa nauuso ang mga first class at de luxe buses, dadalawa lamang ang opsyon ng mga gustong umakyat sa Baguio sa pamamagitan ng pagcommute at ang mga ito ay ang pagsakay sa aircon at ordinary fare buses.

Ang tanging pagkakaiba noon ng aircon at ordinary ay sarado ang mga bintana at hindi siksikan ang una dahil sa 2×2 seating configuration habang ang huli ay karaniwang 2×3 ang bawat hilera bukod pa sa bukas ang mga bintana kaya siguradong badtrip ka kapag nasundan ang trak na may kargang ipot ng manok paakyat ng Baguio.

Halos lahat ng hinihintuan ng ordinary bus noon ay hinihintuan din ng aircon kaya kadalasan ay sabay din silang nakakarating sa Baguio.

Pero sa ngayong moderno na ang panahon at humaba na rin nang humaba ang expressways, nagbago na ang trend sa mga aircon buses at bukod sa regular 2×2 ay nauso na ang tinatawag na de luxe at first class accomodations.

Sa regular na aircon bus, kadalasang nasa 44 pataas ang seating capacity samantalang sa de luxe at first class ay nasa 27 lamang ang upuan na ang configuration ay 2×1 para magkaroon ng maalwan na leg room at maluwag na espasyo sa mga gilid ng bawat upuan at bukod pa rito, mayroon na ring onboard CR ang bawat unit.

Mas mahal ang pamasahe sa mga ito kumpara sa mga regular aircon pero kung ang tanong ay alin ang mas praktikal pa-Baguio, marami sigurong sasang-ayon sa akin kung sasabihin kong dapat nilang piliin ay ang first class o de luxe.

Ito ay sa pamamagitan ng mga sumusunod na kadahilanan;

Mas mabilis at komportable ang biyahe dahil dire-diretso via NLEX, SCTEX at TPLEX kaya para ka ring nagdala ng sariling sasakyan, mas makakatipid ka sa gastos sa pagkain sa bawat stop over bukod pa sa may libre ding snacks at tubig ang ilang kumpanyang nag-aalok ng naturang serbisyo, walang problema sa pila sa CR dahil mayroon nga itong sarili at mas magaganda ang video onboard.

Sa ngayon, ang mga bus company na nagbibigay ng ganitong serbisyo ay ang Joybus ng Genesis Bus Lines, Victory Liner at First North.

Pero kung ako ang sasakay, pipiliin ko ang Joybus lalo na yung mga unit na mayroon nang sariling TV monitor ang bawat headrest ng mga upuan para feeling naka-economy sa Emirates Airlines.

Pinakamagandang magbook in advance kung kayo ay grupo pero kung solo biyahero ka lang, malamang na makasakay ka rin agad basta magpalista ka lamang bilang chance passenger kung halimbawang fully booked na ang biyaheng nabungaran mo.