24 bodega sa Malabon, Maynila ginalugad ng BOC; P150M agri product bumulaga

Humigit-kumulang sa P150 milyong halaga ng mga agricultural products ang nadiskubre ng mga tauhan ng Bureau of Customs (BOC), sa serye nang pag-inspeksiyon na kanilang isinagawa sa may 24 na bodega sa Malabon at Maynila noong Biyernes, kasunod na ri nang pagpapaigting pa ng kanilang kampanya upang sugpuin ang agricultural smuggling sa bansa, sa ilalim ng pamumuno ni Commissioner Bienvenido Rubio.

Nabatid na inimplementa ng mga ahente ng Customs Intelligence and Investigation Service-Manila International Container Port (CIIS-MICP), Philippine National Police-Crime Investigation and Detection Group (PNP-CIDG), at ng Philippine Coast Guard (PCG) ang mga Letters of Authority (LOAs) sa naturang 24 na warehouses at storage areas na pinaniniwalaang nag-iingat ng P150 milyong halaga ng mga smuggled agricultural products, gaya ng mga sariwang sibuyas at bawang.

“We will be relentless in the fight against agricultural smuggling. Rest assured that the BOC is steadfast in patrolling our borders and protecting our local farmers against illicit traders of agricultural products,” ani Commissioner Rubio.

Ayon kay Intelligence Group Deputy Commissioner Juvymax Uy, ang naturang matagumpay na mga operasyon ay hindi magiging posible kung wala ang pamumuno ni Rubio.

“The good commissioner is very determined and is, in fact, pushing the bureau harder to fulfill our thrust of border protection. His understanding of the importance of acting swiftly on information we receive on a daily basis led us to the discovery of hundreds of millions worth of suspected smuggled agricultural products in just one day,” dagdag pa niya.

Karamihan sa mga bodegang naglalaman ng mga sariwang sibuyas, bawang at iba pang produkto, ay matatagpuan sa Tondo, Maynila habang ang isa ay nasa Malabon City at Binondo.

Umakto umano ang bureau sa natanggap na derogatory information laban sa mga naturang bodega at kaagad na nakipag-ugnayan sa mga barangay officials at PNP bago isinagawa ang operasyon.

Kinilala naman ng mga kinatawan ng mga bodega ang mga LOAs at pinahintulutan ang grupo na makapagsagawa ng inspeksiyon.

Nang madiskubre ang mga hinihinalang smuggled products, pansamantalang ikinandado ng grupo at sinelyuhan ang mga warehouses at storage areas.

Hihingian umano nila ang mga consignees ng mga produkto ng importation documents habang ang mga goods naman ay isasailalim sa imbentaryo sa kani-kanilang lokasyon ng itinalagang Customs examiner. Ito ay sasaksihan ng CIIS at Enforcement and Security Service (ESS) agents.

Kung matuklasang walang kaukulang dokumento, magsasagawa ang BOC ng kaukulang seizure at forfeiture proceedings laban sa mga subject shipments dahil sa paglabag sa Sec. 1400 (misdeclaration in goods declaration) in relation to Sec. 1113 (property subject to seizure and forfeiture) ng Republic Act No. 10863 o mas kilala bilang Customs Modernization and Tariff Act (CMTA) at Republic Act 10845 o The Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016.

Ang mga rekord ng kaso ay ipapadala rin sa Bureau’s Action Team Against Smugglers (BATAS) para sa paghahain ng appropriate charges at criminal cases laban sa mga taong responsable sa ilegal na pag-aangkat ng mga nasabing agricultural products.