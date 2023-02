Tulak bistado sa P200K shabu, baril at bala

Umaabot sa P200,000 halaga ng shabu, mga bala at baril ang nasabat sa naarestong high value individual na kilalang tulak ng ilegal na droga matapos ang ikinasang buy bust operation kamakalawa ng gabi sa Barangay Sta. Cruz, Antipolo City, Rizal

Sa report na nakalap mula sa tanggapan ni PCol. Dominic Baccay, nakilala ang arestado na si Jayson Hornrdo y Gatus, 29-anyos, residente ng Antipolo, isang high value individual ng Rizal PNP sa pagbebenta ng iligal na droga.

Ayon sa report, nagsagawa ng buy-bust operation ang City Drug Enforcement Team (CDET) bandang alas-3:17 nitong Biyernes ng hapon sa Manalite Phase 1 Amara, Brgy Sta Cruz, Antipolo City.

Nagkaroon ng transaksyon sa pagitan ng suspek at isang pulis na umaktong buyer para makabili ng droga sa suspek.

Nakumpiska mula sa suspek ang mga 10 pakete ng shabu na may bigat na humigit kumulang 30.50 gramo na nagkakahalaga ng P207K, isang kalibre ng .38 na baril tatlong bala ng kalibre .38, P500 buy-bust money at belt bag.

Kasalukuyang nakakulong ang suspek sa Antipolo Custodial Facility at nahaharap sa reklamong paglabag sa R.A 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at R.A 10591 o Firearms Law. (Vick Aquino)