Tagumpay ng LA Style launching

Isang malaking tagumpay ang naganap na pagbubukas ng LA Styling Salon sa Sofitel Hotel nitong nakaraan na Pebrero 16, 2023. Ang LA Styling Salon – Sofitel ay pag-aari ni Mrs. Che Ching. Ang LA Styling Salon ang kaunaunahang franchise Salon ni Direk Larry Asistin na siya din Franchise Director ng Team George Salon.

Kasabay ng pagbubukas ng Salon ay ang paglulunsad din ng LA Styling International Magazine. Makikita sa magazine ang mga bagong trends ng buhok at make up ngayon spring- summer 2023. Ang mga ibat ibang personalidad sa bawat sektor ng lipunan ay ang mga modelo sa bawat pahina ng magazine. Sila ang mga tinatawag ng mga Style Icons ng ating lipunan. Tulad nila Ms. Patricia Javier – Actress – Beauty Queen at Business woman, Ms. Andrea Del Rosario – Actress, Mr. Lance Raymundo-Actor, Ms. Rose Tolentino – Philanthropist /Socialite, Ms. Rose RaƱola Jordan-former Top Model, Ms. Kate Pagkalinawan – CEO iSkin Aesthetic Lifestyle Clinic, Ms. Ann Morales – Beauty Queen, Luisito Valones – Businessman, Sheralene Shirata – Beauty Queen /Business woman, Ms. Riza Asa-Beauty Queen /Business Woman, Ms. Monaliza Hernandez Salenga – Beauty Queen / Businesswoman, Ms. Minerva Racuya-Businesswoman, Joana Marie Lazaro – CEO Fantabulous RTW at marami pang iba. Ang cover ng naturang magazine ay ang dating supermodel na si Ms. Marjorie Renner na ngayon ay isa ng Beauty Queen / Philanthropist/Businesswoman at ang back cover naman ay si Ms. Jemelene Qui – Business woman.

Ang event ay sinabayan ng bonggang Fashion Show na dinaluhan ng maraming tao. Ang event ay dinirihe ni Direk Larry Asistin at ang nag organisa ay ang inyong lingkod at si Bench M Bello ng Ganap International Magazine. Kasama sa Fashion show ang mga modelo ng Young Faces to Watch suot ang summer wear collection ni John Guarnes at Dave Ocampo ang kanyang Bridal Collection. Ang pinaka high light ng naturang event ay ang pag rampa ng mga Style Icons Ambassadors ng LA Styling Salon. Mala

Ang adbokasiya ng Ganap Team ay gumawa ng gumawa ng maraming event upang mabigyan ng trabaho ang mga tao sa likod ng industriya ng fashion tulad ng mga artists, make up artists , models, fashion designers, photographers, videographers at iba pa. Malaking epekto ang nakaraan pandemya kaya naman marapat lamang na muling bumangon at sumigla ang industriya.

Kaya tigilan na ang mga paninira at mga walang kabuluhang intriga sa ganitong klase ng mga events. Dahil nais lamang nating muling itaguyod ang industriya ng fashion. Dapat lamang na magtulungan tayong lahat at ipakita natin ang pakikipagkapwa tao sa pamamagitan ng pagbibigay trabaho sa mga nangangailangan ng trabaho. Para lalong maging matagumpay ang bawat event sa panahon ngayon.

Kaya dapat PASIKATIN NATIN ang LA Styling Salon-Sofitel.

Congratulations muli sa Ganap Team , Direk Larry Asistin at mga tao sa likod ng tagumpay ng Style to Watch.