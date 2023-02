Sey mo Edgar Allan? David Licauco nasarapan kay Shaira Diaz

Ano ba ang pakiramdam ni Shaira Diaz na nakahalikan niya ang isang aktor na inaasam, pinapantasya ng maraming babae ngayon?

Magkasama nga sina Shaira at David Licauco sa pelikulang ‘Without You’ at may matindi, maalab, na halikan nga sila.

“Suwerte raw ako na ma-kiss si David. Hahaha! I mean, makaeksena si David. Pero, matagal na rin naman namin `yon nagawa, before pa sa first movie namin. Siguro ngayon lang kasi mas intimate, mas matagal, mas level up na ang mga sexy scene!” sabi ni Shaira.

So, kamusta ang halikan kay David?

“Nakakakilig! Hahahaha!” sagot niya.

Pero, nagbago na ba si David ngayon? Siyempre, mas sikat na si David ngayon, di ba?

“Sweet pa rin siya. Hindi lumalaki ang ulo niya. Kahit ang dami niyang fans ngayon. Hindi siya nagbabago,” chika ni Shaira.

“Parehas pa rin naman ako, siguro mas marami lang responsibility ngayon sa showbiz industry.

“Working with Shaira naman, she’s my first ever onscreen partner. Same pa rin siya. Magaling pa rin.

“At good kisser siya!” natatawang sabi ni David.

“Paano mo nasabi?” tanong ni Shaira kay David.

Good kisser ka ba talaga Shaira?

“Hindi ko alam kung ano ang dapat i-comment. Pero thank you. At least, galing sa Pambansang Ginoo, na crush ng bayan,” sabi ni Shaira.

Hindi ba nagseselos si Edgar Allan Guzman kay David?

“Very supportive naman siya talaga. Wala akong problema roon. Pero na-explain ko naman sa kanya lahat. Sabi ko sa kanya, ‘wag ka na kaya manood?’ Pero, biro lang ‘yon, naiintindihan naman niya `yon.

“At saka, work lang naman `yon. Professional naman kami sa mga maseselang bagay. We respect naman ang mga relationship. Like si David, alam ko naman na nirerespeto niya si EA (Edgar Allan Guzman).

“Pero gusto talaga ni EA na suportahan ang movie.”

Pero teka lang, nakakailang bang kahalikan ang kaibigan ng dyowa niya? Magkaibigan sina David at EA.

“Hindi naman. Parang mas kumportable pa nga kami ni David, kasi mas una kaming nagkakilala, bago sila nagkatrabaho ni EA. Sobrang kumportable ako kay David,” sabi na lang ni Shaira.

Anyway, ang bongga rin talaga ni David, ha! Mula nang mapansin sila ni Barbie Forteza sa ‘Maria Clara At Ibarra’, heto nga at sunod-sunod na talaga ang biyaya sa kanya.

Heto at ambassador na nga siya ng ‘BlueWater Day Spa’, kasama si Tracy Perez, ang Miss World Philippines 2021.

Kailangang-kailangan nga raw ni David ang mga ganitong eksena, dahil sa sobrang busy niya ngayon, at halos walang pahinga.

“Relaxation is such a precious time for me. Being very busy with the taping schedules as well as managing my businesses, having my favorite Balinese Massage at the spa at the end of a long tiring week is something that I always look forward to.”

Sa BlueWater Day Spa nga siya nagdi-de-stress, at pina-pamper ang sarili matapos ang nakakapagod na ganap sa buhay niya.

Buti na lang at may tatlong branch ang BlueWater Day Spa, isa sa Banawe – Quezon City, then sa Eton Square – Ortigas, at siyempre sa Greenhills, San Juan. At siyempre, magkakaroon din sila sa Estancia Mall, Pasig City at The Infinity Tower, BGC.

Para sa detalye, follow lang @bluewaterdayspaofficial at Instagram.