PNP ibabawal pagbitbit ng baril sa Mindanao

Sususpendihin ni Philippine National Police (PNP) chief General Rodolfo Azurin Jr., ang Permit to Carry Firearms Outside Residence (PTCFOR) sa tatlong probinsya sa Mindanao matapos ang pananambang kay Lanao Del Sur Governor Mamintal Alonto-Adiong Jr., kamakalawa ng hapon na ikinasawi ng apat na katao kabilang ang tatlong police escort nito.

“Actually we are suspending the PTCFOR on the following areas, Maguindanao, Lanao del Sur, and then the 63 barangays ng North Cotabato which are under the BARMM (Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao),” pahayag ni Azurin matapos hingan ng update ng mga reporters hinggil sa pananambang kay Adiong sa isang panayam kahapon sa Philippine Military Academy Alumni Association Homecoming in Fort Del Pilar, Baguio City.

Paliwanag ni Azurin, ang pagsuspendi ng PTCFOR ay makakatulong ng malaki upang hindi na lumubha pa ang situwasyon ng mga pamamaslang sa mga nasabing lugar.

Isa umano sa tinitignang motibo ng pananambang ang rido o “clan war”, subalit marami pa umanong tinitignang anggulo ang pulisya.

Matatandaang alas 4:00 ng hapon nitong Biyernes ng tambangan ang convoy ni Governor Adiong Jr. sa bayan ng Maguig sa Lanao del Sur habang patungo sa

bayan ng Wao.(Edwin Balasa)