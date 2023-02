Pakners sa racetrack! Attractive Force, Charm Campaign ilalabas tulin

KAMPIHAN sina Attractive Force at Charm Campaign para masilo ang panalo sa Condition Merged na ilalarga ngayong araw sa Metro Turf sa Tanauan City sa Batangas.

Posibleng dominahin nina Attractive Force at Charm Campaign ang bentahan dahil pili sila ng mga karera tipsters sa programa na pang-primera.

Pero paniguradong mapapalaban ang dalawang nabanggit na kabayo dahil kasali ang tigasing si Patong Patong sa distansiyang 1,400 metro.

Rerendahan ni former Philippine Sportswriters Association (PSA) Jockey of the Year awardee Patty Ramos Dilema si Attractive Force, habang si Andreu Villegas ang gagabay kay Charm Campaign.

Maliban kay Patong Patong, makakatagisan ng bilis nina Attractive Force at Charm Campaign sina Main Event, Sari Baby, Runawayfromrosenot at Gomper Girl.

Nakalaan ang P10,000 added prize para sa winning horse owner, ang nasabing event ay suportado ng Philippine Racing Commission. (Elech Dawa)