Obrero tinaniman ng bala sa ulo

Kritikal ang isang construction worker nang taniman ng bala ang bungo nito ng kanyang kasamahan matapos ang mainitang diskusyon sa Valenzuela City kamakalawa.

Sa panayam kay P/Lt. Armando Delima, head ng Station Investigation Unit (SIU), unang isinugod sa Valenzuela City Medical Center si Jerimiah Co, 25, ng Fausto Street, Manotoc Subdivision. Barangay Marulas ng lungsod na kalaunan ay inilipat sa East Avenue Medical Center sa Quezon City.

Nabatid kay Lt. Delima, alas 5:20 ng hapon, nag-uusap pa sa Pinalagad Dumpsite, Barangay Malinta, Valenzuela City ang biktima at suspek na si Ronnie Ticson, 33, malapit sa bahay ng huli.

“Nauwi sa mainitang diskusyon ‘yung pag-uusap ng dalawa (biktima at suspek), tapos sinuntok daw ng una yung huli sa mukha,” ani Lt. Delima.

Sa galit ni Ticson, binunot nito ang baril na nakasukbit sa bewang at malapitang pinaputukan sa ulo si Co, saka mabilis na tumakas.

May nakuhang impormasyon si P/Captain Robin Santos, head ng Station Investigation and Detective Management Branch (SIDMB), na nakita sa General Tino, Edsa, Bagong Barrio, Caloocan City ang suspek kaya naman kaagad itong pinuntahan at inaresto kamakalawa ng alas 11:45 ng tanghali.

Sa interogasyon ng grupo ni Captain Santos, Ticson, itinago raw niya ang baril na kanyang ginamit sa bahay ng kaanak sa San Francisco Compound, Barangay Karuhatan, Valenzuela City na agad namang narekober.

Sa datos ng pulisya, may pending case na BP 6 (illegal possession of deadly weapon), robbery sa Valenzuela City ang suspek at R.A. 9165 (comprehensive dangerous act of 2002) sa Caloocan City taong 2018.

Kinasuhan na ng frustrated homicide at pagpalabag sa R.A. 10591 (Comprehensive Law on Firearms and Ammunition) si Ticson. (Orly Barcala)