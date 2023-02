Muntik magkapisikalan! Du’Vaugn Maxwell talsik sa 2 technical

Mga laro Linggo: (PhilSports Arena)

4:30pm — Blackwater vs Ginebra

6:45pm — San Miguel vs TNT

THROWN OUT sa laro amg import na si Du’Vaugn Maxwell pero nanatiling mabangis ang Phoenix Super LPG, tinambakan ang Terrafirma Dyip 125-100 sa first game Sabado sa 2022 PBA Governors Cup sa Big Dome.

Pinamunuan ni Jason Perkins ang Phoenix sa pagkawala ng kanilang import sa 14 puntos, 7 rebounds at 3 assists, katuwang si Javee Mocon na may 13 puntos, 2 rebounds at 4 assists upang pigilan ang dalawang sunod na kabiguan ng team para pagandahin ang kartada nito sa 2-5 panalo-talo.

Nag-ambag naman si Encho Serrano ng 12 puntos at 4 rebounds, si RR Garcia ay may 11 puntos, 1 rebound at 2 assists, habang si Sean Manganti ay may 10 puntos, 1 rebound, 1 assist at 1 steal.

Napatalsik sa laro si Maxwell matapos tawagan ng dalawang technical foul sa 6:32 minuto ng ikatlong yugto kung saan nakakalamang ang Fuel Masters, 78-53.

Iniwan ni Maxwell ang laro na may 20 puntos, 12 rebounds, 6 assists, 2 steals at 2 blocks.

Una nang hindi nagustuhan ni Maxwell, na may iniindang back pain, ang pagtulak dito habang paatake sa basket ni Alex Cabagnot na halos nagdulot ng kaguluhan sa laro.

Nalasap ng Terrafirma ang ikatlong sunod na kabiguan na naghulog dito sa kabuuang 2-5 panalo-talong record. (Lito Oredo)