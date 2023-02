Mukha inukit sa dahon Julie Anne pantasya ng boylet sa Samar

Sinusulat ang item na ito ay dedma pa rin si Julie Anne San Jose sa panawagan ng artist mula sa Samar na si Joneil Severino, na mapansin siya nito.

Si Joneil ay artist kung saan gumagamit siya ng dahon para buuin ang portrait ng tao. Napili niyang gawan ng art sina Julie Anne at David Licauco.

Sa Twitter ay pinakita ni Joneil ang proseso ng pagbuo niya ng image ni Julie sa binaklas na dahon. Mapapanood sa video ang maingat na galaw niya para makuha ang mukha ni Julie Anne.

At sa huli makikitang lumabas na ang imahe ng aktres at saka niya ito inispreyan ng ink para mas malinaw na makikita ang art.

Umani ng mga papuri, palakpak mula sa mga komento ng netizen ang husay ni Joneil, na umaasa namang masulyapan ng Kapuso star.

“@MyJaps Binibining Maria Clara…Sana Mapansin,” sabi ni Joneil.

US band sinuhulan traffic enforcer, lagot kay Sen. Robin

Trending sa social media ang American band na si Stephen Speaks dahil sa ibinahagi nitong kuwento sa pagkakahuli sa driver ng sinasakyan nilang grab, kaugnay sa traffic violation nito.

Ayon sa foreign artist, nahuling nag-beat ng red light ang driver, at binahagi niyang sinuhulan nila ng “selfie” ang humuli para palampasin sila.

Binida raw ng kanyang mga kasamahan na kumakanta ito sa Karaoke bar ng awiting “Passenger Seat” at dahil doon ay pinatawad sila ng traffic officer.

Hindi nagustuhan ng mga basher ang kuwento at sinabing dapat patawan ng legal act ang singer, at driver, at ang buong crew nito, dahil malinaw na paglabag sa batas ang ginawa nila.

Nanawagan ang mga netizen kay Robin Padilla na aksyunan ang ginawa ng mga foreign visitor.

Dumepensa naman si Stephen na, “The kid driving us showed the officer on his dash cam that he was clear of the light, someone stopped in front of him and that’s why he didn’t make it all the way through…You all need to chill out, we aren’t criminals here. I saved the kid from a traffic ticket he didn’t deserve. It’s like the replay in sports game when the referre realizes he saw it wrong. I offered to pay the traffic ticket for the kid, because he didn’t do anything wrong. You haters need to relax.”

Nagpa-‘wetpaks’ sa IG

Awra mas makapal mukha kay Vice

Kung pakapalan lang ng mukha, kahit si Vice Ganda ay hindi uubra sa anak-anakan niyang si Awra Briguela. Nawindang ang mga netizen sa pasabog ni Awra na nagbalandra ng kanyang puwet sa social media.

“Can’t blame you for being obsessed cause I am too,” sabi ni Awra.

Kahit palubog na ang araw ay maliwanag pa ring makikita ang puwet ng baklitang aktor. Sinadya ni Awra na ianggulo ang kanyang katawan para malinaw na malantad ang wetpaks niya.

Mahihiya ang hubaderang si Kylie Verzosa sa lakas ng loob ni Awra, kahit nga may namumuong sama ng panahon sa singit.

Napagkamalan din si Awra na si Nadine Lustre.