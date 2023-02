Linis korapsyon sa hudikatura, madugo – Escudero

Nagbabala si Senador Francis ‘Chiz’ Escudero na magiging madugo ang pag­lilinis sa hanay ng Hudikatura kapag pinakialaman ito ng ibang sangay ng gobyerno.

Sinabi ito ni Escudero matapos isiwalat ni Supreme Court Associate Justice Marvic Leonen na may nagaganap pa ring korapsyon sa Judiciary kaya hinihikayat niya ang mga nakakaalam na isumbong ito sa chief justice.

“Ang unang hakbang mula sa sariling hanay nila magsimula ang pagbabago at paglilinis dahil kapag pinasukan ng ibang branch ng pamahalaan mas magiging madugo pero mas magkakaroon ng initan bangayan at hindi pagkakasundo. Mas maganda mabigyan pagkakataon sino man maglinis ng sa­rili niyang bakuran kaysa pasukin pa ng kapitbahay niya at kapitbahay niya ang maglinis,” giit ng senador sa interview ng DWIZ nitong Sabado.

Aniya, hindi na dapat hintayin ng Judiciary na makialam pa ang Kongreso o Ehekutibo sa nangyayaring korapsyon sa kanilang hanay.

Bagaman may separation of powers ang Judiciary at Legislative, may pagkakataon umano na inimbestigahan din ng Kongreso ang korapsyon sa mga judge.