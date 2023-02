Licauco buking sa pag-rant kay Rizal

Malalaman mo talaga na ang isang artista ay sikat o sumisikat na kapag sa isang media conference o event, halos lahat ay gusto siyang ma-interview at makapagpa-picture.

Ramdam na ramdam ito sa launching niya bilang BlueWater Day Spa Ambassador.

Ganitong-ganito ang nangyayari nangyayari ngayon sa Kapuso artist na si David Licauco. Na kahit matagal-tagal na rin bilang Kapuso at nakagawa na ng maraming teleserye, mas napansin siya nang husto bilang si Fidel sa magtatapos ng primetime series na “Maria Clara at Ibarra.”

Aminado si David na hindi raw madaling balansehin ang mga nangyayari sa kanya ngayon na sunod-sunod talaga ang schedule niya.

“Well, it’s a bit hard but you know, I just always stick to my ‘why’ and if I remember that why,” sey niya.

At ang “why” niya raw ay gusto niyang maging successful at maibigay ang best life para sa future family niya. At sa media launch, tahasan sinabi ni David na he sees himself marrying five years from now.

Sa ngayon ay 27 years old ito.

“Kasi ‘di ba, sometimes when you’re tired, you want to settle down and kumalma na lang, ‘di ba? Kumbaga kailangan mo pang mag-work, pero siyempre, kapag nakita mon ang mga kaibigan mo na lahat kinakasal, siyempre, naiisip mo rin ‘yung mga gano’ng bagay.”

At isa rin sa patunay na he’s really the man of the hour at may title na nga siya bilang “Pambansang Ginoo,” pati mga tweets niya na 2013 pa, nahahalukay ng mga followers niya. At isa nga rito, ‘yung tweet niya regarding sa Rizal subject niya.

Parang siya ‘yung role ni Barbie Forteza sa MCI na nagrereklamo sa Rizal subject na siya pala mismo, may gano’ng linyahan sa totoong buhay.

“Well, nagulat ako. Baka meron akong nasasabi na mahalungkat din. Siyempre dati, hindi naman ako artista at medyo pilyo akong bata. Baka lang meron akong nasulat do’n na magulat kayo,” natawang sabi niya.

Pero sabi nga niya, 16 or 17 lang siya noon at natutuwa raw siya na hindi naman ito sineryoso ng lahat.

At saktong-sakto nga kay David ang bago niyang endorsement, ang Blue Water Day Spa na nakakapagbigay ng balance sa busy schedules niya. Dito raw siya nagpupunta talaga.

Aniya, “Sometimes I’m super tired, that’s why I go to Blue Water Day Spa. And my favorite treatment is the Balinese Spa Massage. Since I’m always working-out, meron siyang deep pressure massage. I prefer dry massage.”

Ang maganda rin dito, marami itong branches na pwedeng puntahan gaya sa Blue Water Day Spa branches sa Banawe- Quezon City, Eton Square- Ortigas and Greenhills, San Juan at Estancia Mall, Pasig City. Sooj to open na rim sa The Infinity Tower, BGC.

Richard, Sarah tutok sa paggawa ng baby girl

Payag daw si Richard Gutierrez kung sakali man at isama sa cast ng kanyang primetime series na “The Iron Heart” ang kanyang asawa na si Sarah Lahbati.

Sey ni Richard na natawa, “Bakit hindi? Pati mga bata kasama na do’n. Cebuano na sila.”

Nilinaw naman ni Richard na hindi niya pinagbabawalan ang kanyang misis na tumanggap ng mga acting projects. Pero si Sarah din daw talaga ang mas gusto na maraming oras para sa dalawang anak nila na sina Zion at Kai.

Enjoy naman daw ito sa pagiging endorsers at kung sakali, ang gusto rin daw ay ‘yung mga one day shoot o taping lang para nga mas matutukan niya ang mga anak nila.

Kapag matagal na raw siyang naka-lock-in sa Cebu for their taping, ang mag-iina raw niya ang lumilipad para makasama niya.

“Sila Zion, bumibisita sa location ko. Ayaw umalis, nanonood sila. Binibisita nila ko ro’n minsan. Siyempre, kapag matagal na akong hindi nakakauwi, pinapapunta ko sila ro’n.

“Ten years old na si Zion kaya talagang nakakaintindi na. Ayaw niyang umalis sa set. Gusto niyang mag-stay ro’n.”

Sa isang banda, natatawang kuwento rin ni Richard na naki-research na rin daw siya kay Sarah kung paano makabuo ng baby girl. Pero sey niya rin, sinabi rin naman daw na hindi naman 100% accurate na baby girl nga kahit gawin nila ang mga sinasabing procedures.

Pero nang tanungin namin ito kung ita-try pa rin ba nila, baka raw kapag tapos na siyang mag-taping ng Iron Heart.

“Pero ‘yun nga, hindi rin naman accurate, parang 50/50 rin,” natatawang sabi niya.