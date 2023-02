Labor group hihirit ng emergency subsidy

Dahil sa pagsirit ng inflation o mabilis na pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo, itutulak ng Trade Union Congress of the Philippines (TUCP) ang emergency subsidy sa mga mangagawa.

Gayunman, sinabi ni Carlos Miguel Oñate, TUCP legislative officer, hihintayin muna nilang kumilos ang mga regional wage board bago iprisinta kung magkano ang hihinging emergency subsidy.

“Ang proposal namin ay magsimula na yung tripartite discussion sa gitna ng pamahalaan, manggagawa at employers upang doon namin mapag-usapan kung magkano ba dapat ‘yong hinihingi naming emergency subsidy upang masigurado natin na actionable at responsable ‘yong hihingin naming proposal,” paliwanag ni Oñate.

Aniya, matatagalan pa ang wage hike petition ng grupo dahil hihintayin pa ang resulta ng inflation sa first quarter. Ang huling inflation report ay para sa buwan ng Enero kung saan naitala ang 8.7% inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo.

“Kami sa TUCP ay nagpaplano na sa petition for a wage hike ngunit yung partikular na halaga ng wage hike na hihingin namin ay pending pa at naghihintay pa kami doon sa release ng February o March inflation report upang makuha namin ‘yong first quarter inflation na mas magkaroon kami ng mas kompletong picture upang madetermina ‘yong magiging sapat na amount na hihingin namin sa mga regional wage board,” paliwanag ni Oñate.

Nilinaw naman nito na hindi sila kasama sa isinampang P100 wage hike ng grupong Kapatiran noong Disyembre 2022 na layon lamang mabawi ang nawalang halaga ng umento sa sahod.