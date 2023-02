Judiciary Magis pinutol semplang sa UNTV Cup

Mga Laro sa Pebrero 26: (Novadeci Convention Center/QC)

2:00pm — GSIS vs DENR

3:30pm — Judiciary vs PNP

5:00pm — AFP vs Senate

PASABOG ng 35 points si former PBA player Chester Tolomia para putulin ang dalawang dikit na semplang ng Judiciary Magis sa bisa ng 70-60 triumph kontra NHA Home Masters nitong Huwebes sa 9th UNTV Cup sa Paco Arena sa Maynila.

Nagdagdag pa ang 43-anyos ng 10 boards, 2 assists, 1 block at 1 steal para ibigay sa Magis ang 4-2 baraha.

Tinalo rin ng defending champion DENR at PNP ang kani-kanilang kalaban para pantayan ang Magis at ang Home Masters sa second hanggang fifth place sa tournament na inorganisa ni BMPI-UNTV CEO Dr. Daniel Razon.

Nakakuha uli ang DENR Warriors ng wow na laro kina Ralph Lansang at Des Ayson para durugin ang OP-PMS Trailblazers, 112-71, samantalang ang PNP Responders ay sinandigan si former UE player Olan Omiping para silatin ang GSIS Furies, 88-86.

Nakakuha ng suporta si Tolomia kay Frederick Salamat na may 15 points at two assists para ibalik ang Magis sa panalo.

Nagpakalat naman si Omiping ng 24 points, 6 assists, 3 steals, 2 rebounds at one block.

Sa panig ni Lansang, kumolekta ito 25 points, 14 rebounds, 3 blocks, 2 assists at 2 steals.

Dumulas ang Furies at Traiblazers sa 7th at 8th place sa parehong 3-3 card. (Abante Sports)