Ipapahinga masakit na paa! Joel Embiid ekis muna sa NBA All-Star Game

POSIBLENG hindi mag-start si Joel Embiid sa All-Star Game sa Salt Lake City sa February 20 (araw sa Maynila).

Matagal nang iniinda ng Philadelphia big man ang nananakit na kaliwang paa.

Inabisuhan rin daw siya ng mga doktor na hangga’t maaari ay ipahinga kahit sandali ang injury para hindi lumala.

“I was trying to get the All-Star break without missing games,” ani Embiid, naging pinakamablis sa prangkisa ng 76ers na naka-10,000 points. “But I think I may have reached the point where I need to follow the doctors’ advice.”

Late December pa ay nasa injury report na ng Sixers ang iniinda ni Embiid, inekisan ang kanyang 10,000th point sa first quarter ng 373rd game niya noong Miyerkoles kontra Cavaliers.

Naka-378 games si Allen Iverson bago nakumpleto ang milestone. (Vladi Eduarte)