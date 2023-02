Grethcel Soltones, Gazz pinutol antena ng Cignal

BINUHAT ni Grethcel Soltones ang Petro Gazz katuwang si Remy Palma sa pagwalis sa Cignal HD Spikers, 28-26, 25-18, 25-13, sa unang bakbakan ng 2023 Premier Volleyball League All-Filipino Conference eliminations Sabado sa PhilSports Arena sa Pasig City.

Pinangunahan ni Remy Palma ang balanseng atake ng Angels matapos magtala ng 15 points mula sa 10 attacks, four blocks at one ace.

Itinanghal namang Best Player of the Game si Soltones na kumalawit ng 14 points galing sa 13 attacks at one block.

“Well, morale booster para sa amin kasi sabi ko big teams ang mauuna namin. Hindi ba nagsimula sa Creamline, Choco Mucho, tapos Cignal, so big teams,” sabi ni Petro Gazz head coach Oliver Almadro.

Mula sa 24-21 advantage ng HD Spikers sa first set, umabot sa 24-all ang labanan matapos ang 3-0 run ng Angels.

Pumalo ng cross-court hit si Soltones upang bigyan ang Petro Gazz ng 27-26 lead, at ang error sa 1-2 play ni Cignal setter Gel Cayuna ang nagbigay sa Angels ng set victory.

Dito na nakuha ng Petro Gazz ang kanilang momentum sa second set matapos ang 19-13 outburst galing sa regalo ni “Lady Beast”.

Tuluyan nang nalagutan ng hininga ang HD Spikers kung saan natapos ang laro na may 25-13 na iskor sa third set.

Angat naman sa 2-1 ang standing ng Petro Gazz matapos makuha ang dalawang sunod na panalo, habang lagapak 1-3 ang Cignal. (Cyreel Zarate)