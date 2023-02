Falls sa Masbate ala-painting ang ganda

Minsan gugulatin ka na lang talaga ng kalikasan.

Gaya na lamang ng nakunan na litrato ng photographer at scuba diver na si Ron Camara kung saan makikita ang Catandayagan Falls na matatagpuan sa San Jacinto, Ticao Island sa probinsya ng Masbate.

“Amazing Catandayagan falls. Ticao island this is for you. #AroundBicol #WhyMasbatePH #TicaoIsland #Masbate.” caption niya sa naturang post.

Ang Catandayagan Falls ay may taas na humigit-kumulang 100-foot na may pinaghalong asul at berde na kulay ng tubig.

Bukod dito, talaga namang matutulala ka sa angking ganda ng talon na ito na animo’y real-life painting ang peg!

Maraming netizen ang namangha sa ganda ng lugar.

“Wow. Masbate proud,” ani DG Dela Cerna.

Sabi naman ni Gil Fernandez Aquino, “Ang ganda jan galing kmi last year.”

“Nako Naman Ng iipun pa naman ako, pero dahil sa Ganda mo, saka nalang Tayo mg ipun,” komento naman ni JC Tinoc.

Isa lang ito sa mga ‘di pa masyadong kilala na talon sa Pinas na talaga namang worth it dayuhin at puntahan. Kaya naman ano pang hinihintay mo, isama mo na rin ito sa listahan ng next destination mo! (Moises Caleon)