Enrique umeksena sa NBA All-Star

Dahil halos mahigit ng 24 hours na trending ang pangalan ni Enrique Gil bilang hashtag at ang hashtag Quen din sa Twitter, ibinabalik ng mga fan o supporter ng actor na, “O, sino ang hindi na relevant?” sa mga basher niya.

Matagal na kasing walang ginagawa si Enrique simula pa ng pandemic. Kaya sinasabihan pala ito na kesyo hindi na relevant. Pero, patunay raw ang pagti-trending ng dalawa pang hashtag sa kanya na relevant pa rin ito at talagang marami pa rin ang interesado at nasasabik sa kanya.

Sa ngayon, nasa U.S.A. si Enrique at ayon sa NBA Philippines, si Quen ang isa sa mga celebrity guest na maga-attend ng much-awaited annual All-Star event sa NBA All-Star Weekend sa Utah.

Sabi nga ni Enrique sa Instagram post niya, isang araw pa lang daw siya sa Salt Lake City, in-love na siya sa lugar. Two days bago ang mga ganap sa NBA, nando’n na kasi si Enrique.

Well, mukhang tama ang chika ng source namin na talagang desisyon ni Enrique na ‘wag munang pa-tie-up to any networks at tumanggap ng mga project. Mas gusto nga raw nito na suportahan muna ang kanyang girlfriend and be with her sa U.S. na si Liza Soberano. (Rose Garcia)