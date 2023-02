Andrea super tapang, hinamon, tinakot si Ricci

Nagpaulan ng kilig sina Andrea Brillantes, Ricci Rivero, pagkatapos ng Araw ng mga Puso. Hindi nga sila sumabay sa lambingan ng mga magdyodyowa noong Feb. 14.

At naaliw talaga nang husto ang mga fan dahil sa tila paandar ng dalawa.

“2nd Valentines with you!” sabi ni Andrea.

“I love you!” hirit ni Ricci.

Pero, hirit pa ulit ng basketbolista, “‘Yung cake daw,’ saad ulit ni Ricci.

Umulan nga ng tuksuhan tungkol sa ‘cake’ na si Andrea ang nag-bake. Feeling ng mga fan, may kakatuwang nangyari sa cake na ‘yon, na naging tuksuhan ng mga fan.

“Astro boy reveal po!” hirit kasi ni Ricci.

“Am waiting por da best cake in the world,” tukso ng kaibigan ni Ricci si John Vic de Guzman.

Sabi-sabi na nag-bake nga si Andrea, na kesyo ‘Naruto’ ang design, pero ang kinalabasan daw ay Astro Boy.

At ‘yon nga, tila naghamunan na sina Andrea at Ricci sa cake, kung sino ba ang mas matapang mag-post sa kanila.

Sa IG kasi ni Ricci ay naka-post din ang, “Happy Valentines day, my love. Also thank you for the cake you baked. I love you!”

Oh, di ba? Super sweet.

At hirit ni Andrea, “I love you!”

Pero, hirit ulit ni Ricci, ““Post mo raw ‘yung isang cake, wala akong picture, nakain ko na eh!”

“Ikaw na mag-post, matapang ka na, di ba? Haha!” sagot ni Andrea.

Siyempre, quiet na lang si Ricci, di ba? Eh, bossing-bossing kasi si Andrea. (Rb Sermino)