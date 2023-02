4 tulak nalambat sa Cavite

Apat na hinihinalang tulak ang nahulihan ng mahigit sa P100K halaga ng shabu sa isinagawang buy bust operation sa magkahiwalay na lugar sa Cavite Biyernes ng gabi.

Kinilala ang mga naaresto na sina Ryan Lowawan y Panda; Cedric Nino Torres y Dieto; Norvin Celeste y Dacasin at Ferdinand Sarao y Del Rosario) pawang nasa wastong edad at nasa listahan ng Street Level Individual (SLI).

Sa ulat, alas-8:20 kamakalawa ng gabi nang nagsagawa ng buy bust operation ang mga operatiba ng Anti-illegal Drug ng Gen Trias City Police sa Brgy San Francisco Gen Trias City, Cavite na nagresulta sa pagkakaaresto kina Lowawan at Torres.

Narekober ang tinatayang 10.88 gramo ng hinihinalang shabu na may street value na P73,000.00 at P500 na buy bust money.

Tinatayang limang gramo ng shabu na may street value na P35,000 ang narekober naman matapos na naaresto sina Celeste at Sarao sa ikinasang buy bust ng mga operatiba ng Alfonso Police alas-5:00 kamakalawa ng hapon sa Brgy Poblacion 2, Alfonso, Cavite .

Sa kabuuan ay nasa P108,000 halaga ng shabu ang nasamsam sa dalawang buy bust operation.

Kasong paglabag sa Sec. 5, 11 at 26 ng Art II of RA 9165 ang kinakaharap ng mga naarestong suspek. (Gene Adsuara)