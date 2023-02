1 pang Cessna plane naglaho

Hindi pa man nahahanap ang nawawalang Cessna plane sa Isabela ay may isa na namang kahalintulad na kaso ang kinumpirma ng Civil Aviation Authority of the Philippines sa Albay.

Sa pahayag, sinabi ng CAAP na ang Cessna 340 (Caravan) aircraft na may registry number RP-C2080 ay naiulat na nawawala kahapon sa Camalig, Albay.

Sinabi ng CAAP na ang huling contact sa aircraft sa air traffic control ay alas- 6:46 AM Sabado, habang nasa Camalig Bypass Road.

Umalis ito ng Bicol International Airport ng 6:43 AM at sakay ang apat na pasahero.

Ito ay may dalawang pasahero, crew at piloto at papunta ng Maynila.

Kumilos na ang mga ahensya ng pamahalaan maging ang local government unit ng Camalig, Philippine Air Force (PAF), Philippine Coast Guard (PCG), Office of Civil Defense (OCD), and National Disaster Risk Reduction & Management Council (NDRRMC) at nakikipagkoordina sa CAAP sa search and rescue (SAR) operations sa aircraft.

Pinakilos na rin ng CAAP ang mga officers mula sa Aircraft Accident Investigation and Inquiry Board (AAIIB) sa emergency na ngayon ay nasa Distress Phase (DETRESFA).

Enero 24 nang maiulat na may nawawalang Cessna light plane pag-alis ng Cauayan City Airport papuntang Maconacon, Isabela.

Hanggang ngayon at hindi pa rin ito nakikita. (Catherine Reyes/Ylou Dagos)