Titser nanulak, nanipa ng Grade 4 pupil kalaboso

Arestado ang isang titser sa Music, Arts, P.E. and Health (MAPEH) dahil sa pagmumura, pagsipa at pagtulak umano sa Grade 4 pupil sa Silay City, Negros Occidental noong nakaraang taon.

Dinakip ang suspek na si Maria Lourdes Panes, guro sa Silay South Elementary School sa bisa ng warrant of arrest sa kasong paglabag sa Republic Act 7610 o ‘Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act’.

Nag-ugat ito sa reklamo ni Catherine Pabuaya, ina ng Grade 4 pupil sa Silay City Police Station nang matuklasan niyang ipinahiya, tinulak at sinipa umano ni Panes ang kanyang anak habang nasa klase ito noong Oktubre 18, 2022.

Tumanggi na umanong pumasok sa eskuwela ang bata dahil nag-viral na sa social media ang insidente.

Pinayagan ng korte ang guro na magpiyansa ng P80,000 para sa pansamantalang kalayaan nito. (Betchai Julian)