RR Pogoy na-ankle sprain, Mikey Williams nagpasiklab

Mga laro Sabado: (Araneta Coliseum)

4:30pm — Terrafirma vs Phoenix

6:45pm — Converge vs NLEX

NAGLIYAB ang mga kamay ni MIkey Williams upang punan ang pagkawala ng kakamping si RR Pogoy upang bitbitin ang TNT Tropang Giga palapit sa quarterfinals sa paghugot sa 111-104 panalo kontra Meralco Bolts sa eliminasyon ng season ending na 2022 PBA Governors Cup sa Araneta Coliseum, Biyernes.

Nagtala si Williams ng 25 puntos, 5 rebounds at 1 assist upang tulungan ang Tropang Giga sa pagsungkit sa ikalimang sunod na panalo at makapitan ang solong pangunguna sa 7 panalo at 1 talo.

Tumulong ang import na si Rondae Jaquan Hollis-Jefferson ng 32 puntos, 10 rebounds at 8 assists pati na si Calvin Oftana na nagbuhos ng 19 puntos, 8 rebounds, 3 assists, 1 steal at 1 block upang ilapit ang Tropang Giga sa quarterfinals.

Nag-ambag naman si Jayson Castro ng 15 puntos, 1 rebound at 1 assist, na nagbabalik mula sa ankle injury.

Hindi naman natapos ni Pogoy ang laro matapos itong magtamo ng ankle sprain sa unang quarter.

Itinala pa ng Tropang Giga ang pinakamalaki nitong abante sa 22 puntos.

Nahulog ang Meraloo sa ikalawang sunod na kabiguan para sa 3-3 panalo-talong karta. (Lito Oredo)