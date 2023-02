Richard katakam-takam ang katawan

Ang ganda ng katawan ni Richard Gutierrez ngayon. Talagang alam na pinaghandaan niya ang kanyang role sa “The Iron Heart” ng ABS-CBN na ngayon ay magsisimula na sa ikalawang season.

Sabi nga, katakam-takam ang body ni Chard ngayon. Ang ganda ng abs at braso, ha!

Pero sabi nga ni Richard, mas iba na raw talaga ngayon magpaganda ng katawan.

“Mas mahirap talaga ngayon kapag nagka-age ka na. Kumbaga, double, triple the effort pa. So matagal kong pinaghandaan, matagal ang proseso bago ko na-achieve.

“Actually, I’m still working on it and feeling ko, ito pa lang ang starting point ko.”

At sa ‘The Iron Heart’, lahat daw talaga ng action scenes niya ay siya talaga at hindi siya nagpapa-double. Aminado naman si Richard na action talaga ang gusto niyang gawin kahit noon pa.

“Matagal ko nang gustong gumawa ng action. Matagal akong hindi napanood ng nga audience natin sa action. Doon ako nagsimula, that defines me,” sey niya.

Sila raw ni Jake Cuenca ay may mga time na nagkakasakitan din. Pero ayon kay Chard, okay lang daw.

“After 20 something years. Kasi, sa Click kami nagsama. After Click, naghiwalay na kami. Hindi na kami nagkasama. Now, pareho na kaming nag-mature, pareho na kaming prepared. Parang sakto ang timing.

“At kapag nagkuwentuhan kami, non-stop.”

Natawa ito nang tanungin kung pati ang mga na-link sa kanila dati ay napag-uusapan nila.

Sa isang banda, isa si Richard sa creative rin ng ‘The Iron Heart’. Kaya talagang passionate siya sa serye nila at natutuwa na second season na sila at ‘di-malayong may season 3 rin.

When asked kung okay sa kanya na mala-Ang Probinsyano na pitong taon tatagal sa ere, nangiti ito at sinabing, “naku, hindi na makakapag-travel.”

Ryza ayaw tantanan ng mga basher

Nagsimula lang pala sa picture ng nag-viral na water gun ang hawak ni Ryza Cenon noon sa “Ika-6 Na Utos” at kinumpara sa hawak niyang totoong baril na sa “Batang Quiapo” at sinabi nang nag-post na “asensado” na siya.

Like comparing from GMA to ABS na umasenso siya. Because of that na ni-repost ni Ryza ang meme at nag-caption siya na, “yun nga” e, tinadtad na siya ng mga “walang utang na loob,” “ingrata” siya.

Nakausap namin ito at sinabi na, “Naku, natatawa na lang po ako. Ang tagal ko ng lumipat. Nawala na po ang ABS. Natanggalan na po ng prangkisa. Nag-guest na po ako sa Eat Bulaga. So, obvious na freelance na po ako.

“Natatawa na lang ako sa mga bashers. Ang dami nilang time. Sana support na lang sa lahat ng palabas dito sa Pilipinas. Ngayong nagko-collab na nga ang lahat ng networks para makapagbigay ng magandang palabas. Sana support-support na lang lahat. Wala na lang network war,” sabi na lang niya.