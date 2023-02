Rep. Dy sinulong panukala sa science research, life skills course

Isinusulong ngayon ni Isabela 6th District Rep. Faustino ‘Inno’ Dy V sa Kamara ang kanyang dalawang panukalang batas na kinabibilangan ng House Bill No. 3607 o National Research Council of the Philippines Act at House Bill No. 1208 o pagsasama ng Course on Life Skills sa kurikulum ng pampubliko at pribadong paaralan.

Sa ilalim ng House Bill No. 3607, nais pagtingin ni Dy kasama ang Department of Science and Technology ang pagpapalakas sa larangan ng pananaliksik sa bansa.

Layunin din nito na magkaroon ng katuwang ang gobyerno sa pagsasagawa ng pananaliksik tungo sa pagkakaroon ng mas komprehensibong patakaran at mga batas na may matibay na pundasyon base sa masusing pag-aaral.

Sinabi ni Dy na ang ang NRCP ay magsisilbing pangunahing ahensya na magsusulong ng mga pag-aaral sa siyensya sa pamamagitan ng National Training Program sa kani-kanilang satellite offices maging­ ang NRCP National Training Institute.

Kabilang naman sa House Bill No. 1208 o Course on Life Skills ang Drivers at Pedestrian Education, overview ng taxation, government 10, basic personal finance, social media literacy at data privacy rights maging ang career 101 o paggawa ng mga resume at pagsagot nang maayos sa mga interview.

Aniya, ito ay pangu­ngunahan ng Commission on Higher Education at Department of Education katuwang ang TESDA, UP, samahan ng mga guro sa Pilipinas at ang National Youth Commission.

Dagdag pa ng Tagapangulo ng Special Committee on Bases Conversion, layunin ng hakbangin na madagdagan ang kaalaman at kakayahan ng kabataan upang maging aktibong miyembro ng kani-kanilang komunidad at higit sa lahat ay maging handa sa iba’t ibang hamon sa buhay.