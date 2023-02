P3.48T Project kasado sa PBBM foreign trip

Umaabot na sa P3.48 trilyon na pagnenegosyo ang ibinunga ng mga foreign trips ng kasalukuyang administrasyon.

Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang memoranda of understanding (MOUs) na nilagdaan sa kanyang mga biyahesa ibang bansa ay natutupad na.

“So, we’re starting to go into the details of all of those MOUs and LOIs that people have seen us witnessing, mga pirma-pirmaand exchanges sa different countries, (the signing of agreements and exchanges)” pahayag ni Pangulong Marcos kasunod ng pulong sa mga opisyal ng Department of Trade and Industry (DTI) at Office of the Presidential Assistant on Investment and Economic Affairs (OPAIEA), na naglalayong pagsama-samahin at sundin ang iba’t ibang pangako sa pamumuhunan.

“I can already report that some of the MOUs that we signed in Indonesia and in Singapore, mayroon ng resulta. And in fact, I think in the next couple of weeks, we will be starting to inaugurate some of these projects already,” dagdag ng Pangulo.

Ang OPAIEA na pinamumunuan ni Frederick Go nanagsisilbing presidential delivery unit at nagtataguyod ng priority investment at economic agenda ng Presidente, ay tinitiyak ang napapanahong paghahatid ng mga proyekto sapamumuhunan, mga kasunduan sa kalakalan, at mga pangako, bukod sa iba pa.

Sinabi naman ni DTI Secretary Alfredo Pascual sa Pangulo sanaturang pulong na may kabuuang 116 proyekto nanagkakahalaga ng US$62.926 bilyon o P3.48 trilyon ang nabuomula sa kanyang mga paglalakbay sa ibang bansa.

Sa kabuuang mga dayuhang pamumuhunan na nagawa sa mgaopisyal na biyahe ng Pangulo ay kasama ang sa Indonesia, US$8.48 bilyon; Singapore, US$6.54 bilyon; Estados Unidos, US$3.847 bilyon; Thailand, US$4.62 bilyon; Belgium, US$2.20 bilyon; China, US$24.239 bilyon; at Japan, US$13 bilyon.