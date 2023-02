Nag-smuggle ng 200 tao: 4 Koreano 10-taon kulong sa Vietnam

Nahaharap sa hanggang 10 taong pagkabilanggo ang apat na South Korean dahil sa pagpupuslit ng nasa 200 nilang kababayan sa Hanoi, Vietnam sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic.

Sa ulat, hinatulan ng korte sa Danang City sina Lee Kwan Yuong, 55 at Seo Yuong Jin, 50, na mabilanggo ng 10 taon dahil sa pagiging lider ng kanilang grupo habang siyam na taong pagkakakulong ang iginawad kay Song Hong Sup at apat at kalahating taon naman kay Kim Chang Gi.

Noong 2020 isinara ng Vietnam ang kanilang border sa mundo at ilang foreign expert at skilled worker lang ang pinayagang makapasok para masigurong hindi kakalat ang COVID-19 sa kanilang bansa.

Gayunman, nagawa ng apat na Koreano na ilegal na maipasok sa Vietnam ang kanilang mga kababayan kung saan ay kumita si Lee, dating deputy chairman ng Association of South Korean People sa central Vietnam, ng mahigit sa $42,000 habang nakabulsa naman si Seo ng $3,600 mula sa kanyang serbisyo sa grupo mula sa pagitan ng Disyembre 2020 at Marso ng 2021.