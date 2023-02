Kapitan ng barko, 14 crew swak sa asukal smuggling

Sinampahan na ng gobyeno ng kasong smuggling ang kapitan at 14 tripulante ng barko na nahulihan ng mga puslit naasukal na nagkakahalaga ng P400 milyon.

Alinsunod ito sa mas pinalakas na anti-smuggling campaign ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sapamamagitan ng Department of Agriculture- Office of the Assistant Secretary for DA Inspectorate and Enforcement (DA-IE).

Ayon sa Presidential Communications Office (PCO), ang kinasuhan ng smuggling ay ang kapitan at crew ng M/V Sunward matapos masabat ang 4,000 metric tons ng smuggled white sugar mula sa Thailand noong Enero 13.

Ang kontrabando ay naka-consigned sa Stone International Co. Ltd. at nasabat ng mga awtoridad sa karagatang sakop ng Mabinibat Buan sa Batangas.

Walang maipakitang import permit mula sa Sugar Regulatory Administration ang kapitan ng barko kaya kinasuhan ang mgaito ng agricultural smuggling sa Office of the Provincial Prosecutor sa Batangas City. (Aileen Taliping)