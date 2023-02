Kambal na lindol tumama sa Zambales

Inuga ng dalawang lindol ang Zambales noong Huwebes ng gabi.

Ayon sa ulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs), unang tumama ang magnitude 4.6 na lindol mula sa 43 kilometro ng timog silangan ng bayan ng San Felipe ganap na alas-6:23 ng gabi.

Pagkalipas ng 30 minuto, sinundan ito ng 4.2 magnitude na lindol na tumama naman ganap na alas-6:33 ng gabi may 49 kilometro sa timog kanluran ng bayan ng Iba.

Wala namang inaasahang pinsala sa nasabing mga pagyanig.

Pinawi rin ng Phivolcs ang pa­ngamba ng mga aftershock sa susunod na mga oras.

Samantala, naitala ang intensity III sa Iba at San Felipe; intensity II – Cabangan, Botolan, Candelaria at Subic; intensity I – San Antonio at Castillejos; at instrumental Intensity I – Subic at Olongapo City.