Imbestigasyon sa umano’y tumataas na insidente ng kidnapping, tinuldukan 

ADJOURNED na po, meaning, tapos na ang imbestigasyon na isinagawa ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na ating pinamumunuan tungkol sa umano’y surge o bigla pagbugso ng kriminalidad sa bansa, patikular ang kidnapping, abduction, at disappearances.

Actually, last year pa adjourned ito kaya lang nagre-open tayo ng probe dahil sa privilege speech ni Senator Grace Poe noong nakaraang Disyembre tungkol sa isang POGO-related kidnapping.

Nag-hearing tayo noong nakaraang January 31 at pagkatapos nga ay nag-declare na ako ng adjournment.

Overall, siniguro ng ating pulisya na walang surge of criminality sa bansa noong 2022 simula January hanggang September.

Kaya naman nasama ang POGO sa ating imbestigasyon ay dahil sa talagang naalarma ang ilang concerned groups dahil sa umano’y lumalalang POGO-related kidnapping, kidnap-for-ransom, at iba pang krimen.

Pero overall, ayon sa record ng ating kapulisan, walang consistent at alarming rise of criminality, although ang sabi ng Chinese community ay maraming kaso daw ang hindi naire-report sa ating mga awtoridad.

Sa record ng PNP para sa taong 2021, mayroong 44 kidnap-for-ransom cases, 82 kidnapping and illegal detention, at 39 slight illegal detention.

Noong 2022, 49 ang kidnap-for-ransom cases, 81 ang kidnapping and serious illegal detention, at 42 ang slight illegal detention.

Sa 49 kidnap-for-ransom cases, 27 ay under investigation pa. Sa mga kasong na-refer sa prosecutor’s office, 4 ay dismissed, 10 ang under investigation pa rin, 8 ang na-file sa korte, 4 ang na-arraign, at 4 ang may ongoing trial.

Sa 81 cases na kidnapping with serious illegal detention, 22 ay under investigation at isa ang ni-refer sa ibang ahensiya. Sa mga kasong ito na ni-refer sa prosecutor’s office, 25 ay under preliminary investigation, 28 ay naisampa na sa korte, 11 ay ongoing ang trial, at 2 ang na-dismiss.

Ngayon, tungkol naman sa POGO-related kidnapping incidents, mula January 1, 2017 hanggang January 20, 2023, may nai-record na 102 POGO-related kidnapping incidents, anim dito ay sa Region 3, 8 sa CALABARZON, at 35 sa Metro Manila.

Bukod pa dito, may 28 pa na kaso na hinahawakan ng Anti-Kidnapping Group, 15 sa CIDG, at 10 naman ang hawak ng Women and Children Protection ng PNP.

Kung i-breakdown pa natin itong mga numero, noong 2019 ay 9 cases ang POGO-related kidnappings, 11 cases noong 2020, 42 noong 2021, at 40 noong 2022, at walang nai-record sa buwan ng January ngayong 2023.

For the same period, 316 ang biktima – 214 ay Chinese nationals, 28 ay mga Filipino, 24 ay Myanmar nationals, 8 ay Malaysian, 5 ay Taiwanese, 6 ay Vietnamese, 1 ay Japanese, 28 ay Thai nationals, at 2 ay Mongolians.

Sa bilang ng mga biktima, 299 ay unharmed, 16 ay injured, at isa ay namatay.

Ang profile naman ng mga suspect, 892 ‘yan sila mula January 1, 2017 up to this date, 782 ay Chinese nationals, 1 ay Vietnamese, 80 ay Filipino, 5 ay Malaysian, one Korean, 2 Thai nationals, 2 ay Indonesian, at 19 ang unidentified dahil at large pa sila.

Arestado na ang 83 sa mga ito, 482 ay released on bail, 231 ay ibinigay sa Bureau of Immigration, at 3 ang napatay.

Marami pang mga information ang naibigay sa ating committee ng mga resource persons hindi lang mula sa PNP, NBI at iba pang law enforcement agencies kundi pati ang private sector, cause-oriented groups, anti-crime crusaders, at iba pang mga expert sa ating topic na nagbigay rin ng kanila-kanilang positions.

Sa tingin ko, kumpleto na ang nakalap naming impormasyon para makabuo ng committee report na maglalaman ng mga karapat-dapat na mga recommendation.

Sa pagsasama-sama ng aming kaisipan, pagpapalitan ng kuro-kuro at opinion sa isinagawa naming hearing, nakasisiguro ako na maganda ang lalabas na mga rekomendasyon na mas magbibigay ng seguridad sa ating mga kababayan.

Itaga mo sa bato! #####