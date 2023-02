Iiwas ‘magkalat’ sa court! Jia Morado De Guzman nais bawasan error ng Creamline

Team Standings:

Creamline 3 0

Chery Tiggo 3 0

F2 Logistics 2 1

Petro Gazz 1 1

PLDT 1 1

Cignal 1 2

Choco Mucho 1 2

Army 0 2

Akari 0 3

Mga laro Sabado: (PhilSports Arena)

4:00pm — Cignal vs Petro Gazz

6:30pm — F2 Logistics vs Creamline

HINDI pa rin kuntento ang Creamline Cool Smashers kahit hawak ang malinis na 3-0 kartada sa 2023 Premier Volleyball League (PVL) All-Filipino Conference.

Nais ni Creamline setter Jia Morado De Guzman na malimitahan ang kanilang errors at gawing mas pulido ang mga play pagsalang kontra F2 Logistics Cargo Movers (2-1) sa main game alas-6:30 ng gabi sa PhilSports Arena.

“We still have ‘yung mga unforced error. We have to control it better. We made a lot of service errors in the first set. A lot of miscommunications in the following sets,” patungkol ni De Guzman sa 19 errors ng team kontra Choco Mucho sa kanilang huling laro.

“Sa utak namin, we just all want to keep moving. Minsan nawawala ‘yung communication kaya nagbabanggaan in an attempt to get the ball. That’s something we have to improve,” dagdag ni Jia na naglatag ng 25 excellent sets tungo sa dalawang puntos.

Eksplosibo pa rin ang tatlong kamador ng Cool Smashers na sina Michelle Gumabao, Jema Galanza at Ced Domingo na pare-parehong umiskor ng 15 puntos.

Nais namang makabawi ng F2 sa pagkatalo sa unbeaten na Chery Tiggo Crossovers kamakailan.

Kinakailangang magdoble-kayod ang 1-2 punch ng Cargo Movers na sina Myla Pablo at Kim Kianna Dy para ibalik sa won-column ang koponan. (Gerard Arce)