Gapo Chess aarangkada

NAKATAKDANG tumulak ang Engr. Donato “Gerry” Gamaro Invitational Chess Tournament ngayong weekend sa Olongapo Rizal Triangle Park sa Olongapo City.

Ang Queens, New York-based na si Gamaro ay nagkampeon sa Under 1600 division sa 14th Foxwoods Open International Chess Championship na ginanap sa Foxwoods Resort Casino & Hotel sa Connecticut, USA noong Abril 2022.

Suportado ni Gamaro ang event ni Mr. John Salcedo ng Olongapo City Triangle Chess Club na tampok ang dalawang division.

Ang top five winners sa Class A and B division ay mag-uuwi ng P1,500, P1,000, P500, P300 at P200 habang tig-P200 ang matatangap ng category winners para sa Top Senior, Top High School, Top Elementary, Top Lady at Top College. (Elech Dawa)