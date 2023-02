DFA: China aminin pag-laser sa PH Coast Guard

Mas naniniwala ang Department of Foreign Affairs (DFA) sareport ng Philippine Coast Guard (PCG) kaysa sa alibi ng China kaugnay sa pangha-harass sa tropa ng gobyerno gamit ang military grade laser na nagresulta sa pansamantalangpagkabulag ng mga tauhan ng PCG.

Sa Laging Handa public briefing, sinabi ni DFA Spokesperson Ambasador Teresita Daza na hindi nila pinagdududahan ang report ng PCG dahil may dagdag na report din mula sa National Task Force of West Philippine Sea hinggil sa naganap nainsidente noong Pebrero 6.

“So we stand by the report of the PCG on this, and we call on China that while we want to engage with China, the engagement should be based on facts and based on goodwill,” ani Daza.

Iba aniya ang bersyon ng China sa ginawang pananalbahe samga tauhan ng PCG kaya dapat na magpakatotoo ito para hindimaapektuhan ang relalsyon ng Pilipinas at China.

Mismo aniyang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nagpahayag ng pagkabahala sa insidente kaya ipinatawag saMalacañang si Chinese Ambassador to the Philippines Huang Xilian.

“No less than the President has called attention, serious concern about the increasing frequency and intensity of actions that are happening in West Philippine Sea. Kaya nga po we’re calling on China to desist and restrain from his action kasi hindilang ho ito damaging, dangerous, it is also destabilizing in terms of the peace and stability in the region,” dagdag ni Daza.

Kasabay nito nagpasalamat ang DFA sa ipinakitang suporta ng iba’t ibang mga bansa sa Pilipinas sa pamamagitan ng kanilangmessage of support na malaking bagay ani Daza para saPilipinas.

Kabilang sa mga naglabas ng mensahe ng hindi pag-sang-ayonsa ginawa ng Chinese Coast Guard ay ang Japan, Amerika, Germany at Australia.

Samantala, daan-daang diplomatic protests na ang naisampa ng Pilipinas sa China kaugnay sa pangha-harass ng mga tauhan ng Chinese Coast Guard sa mga Pilipinong mangingisda at mgatauhan ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea.

Sa Laging Handa public briefing, sinabi ni Department of Foreign Affairs Spokesperson Ambassador Teresita Daza naregular na naghahain sila ng diplomatic protest dahil sa mga ilegal na hakbang na ginagawa ng Chinese Coast Guard saWPS.

“Importante ho na ang mapapalabas po ay iyong katotohanan. At saka po iyong nangyayari po diyan at makikita po sa atingprotesta, ang DFA po almost regular na nagpu-protest kasi ho marami pong illegal na action na nangyari. Isa lang po ito, iyongnangyari ho sa February 6, isa lang po iyan,” ani Daza. (Aileen Taliping)